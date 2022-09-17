"Мы полгода не ели хлеба": как жили люди во время оккупации Харьковской области

Как жили люди на оккупированной территории

Бойцы ВСУ с позывными Скад, Пианист и Вовчик родом из Киевской области. Они отправились на машине к месту, которое еще несколько дней назад было линией разграничения. Отсюда россияне убежали 11 сентября.

До российской границы отсюда всего 6 км, до Белгорода – 60. Ранее россияне прятались в лесополосе, а после бегства оставили многочисленную технику.

В одном из сел местные самостоятельно собирали противопехотные мины, т.н. "Лепестки», чтобы на них не взорвались дети.

Из-за дождя военны остановились в селе Кочубеевка. Отметим, что за час до их приезда на мине взорвался один из местных жителей. Мужчина нарушил правила и ушел в посадку. Это уже не первый случай, когда гражданские лица получают ранения от мин в этом селе.

Люди ели одни макароны

Население Кочубеевки на момент 24 февраля составляло около 800 человек. Из них осталась только половина, остальные уехали в более безопасные места.

"Чего я буду уезжать со своей земли? В июне нам предлагали отсюда уехать – и я отказалась. Я здесь родилась, я здесь и умру", - рассказала местная жительница.

Двенадцатилетний мальчик Андрей рассказал военным, что во время оккупации они питались оладьями и макаронами, а хлеба не видели уже полгода.

"Я так за ним скучал", - признался ребенок.