"Мы полгода не ели хлеба": как жили люди во время оккупации Харьковской области

ВСУ освободили 400 населенных пунктов Харьковской области от российских оккупантов. Людям пришлось пережить страшные вещи. Так, местные жители села Кочубеевка рассказали, что они все эти 6 месяцев не ели хлеба.
Об этом факте рассказали на видео проекта "Український свідок".
Бойцы ВСУ с позывными Скад, Пианист и Вовчик родом из Киевской области. Они отправились на машине к месту, которое еще несколько дней назад было линией разграничения. Отсюда россияне убежали 11 сентября.
До российской границы отсюда всего 6 км, до Белгорода – 60. Ранее россияне прятались в лесополосе, а после бегства оставили многочисленную технику.
В одном из сел местные самостоятельно собирали противопехотные мины, т.н. "Лепестки», чтобы на них не взорвались дети.
Из-за дождя военны остановились в селе Кочубеевка. Отметим, что за час до их приезда на мине взорвался один из местных жителей. Мужчина нарушил правила и ушел в посадку. Это уже не первый случай, когда гражданские лица получают ранения от мин в этом селе.
Население Кочубеевки на момент 24 февраля составляло около 800 человек. Из них осталась только половина, остальные уехали в более безопасные места.
"Чего я буду уезжать со своей земли? В июне нам предлагали отсюда уехать – и я отказалась. Я здесь родилась, я здесь и умру", - рассказала местная жительница.
Двенадцатилетний мальчик Андрей рассказал военным, что во время оккупации они питались оладьями и макаронами, а хлеба не видели уже полгода.
"Я так за ним скучал", - признался ребенок.
Напомним, украинские воины, в рамках контрнаступления, освободили более 400 населенных пунктов Харьковской области. В деоккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению жилищной и критической инфраструктуры.
Кстати, в Харьковской области выявили по меньшей мере 10 пыточных оккупантов.