"Мы ничего не зарабатываем": Настя Каменских рассказала, за какие деньги она с Потапом сейчас живет

Известная украинская певица Настя Каменских почти через полгода после полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулась домой. Звезда рассказала, как война повлияла на их с Потапом отношения.

В частности, за несколько дней до войны Настя Каменских вместе с Потапом и их родителями уехали в Испанию.

"Мы поехали в Мадрид и взяли мам, потому что у меня после смерти отца, я стараюсь часто вывозить свою маму, она очень грустит, ей тяжело. Когда ты берешь одну маму, вторую ты не можешь не взять, у нас так заведено в семье. И они уехали. Я не знаю, как так вселенная распорядился, почему мы оказались в другом месте", - сказала Настя.

Артистка отметила, что в первые дни войны Настя с Потапом на расстоянии помогали стране чем могли. Певица начала давать благотворительные концерты в разных уголках мира. За это время ее голос успели услышать не только в Европе, но и в Латинской Америке.

Настя Каменских рассказала, за какие деньги они живут с Потапом во время войны (instagram.com/kamenskux)

Именно пением артистка собирает средства для Украины. Потап за границей создал проект и дает благотворительные концерты во многих странах.

"Наша семья собрала 75 миллионов гривен за все это время, и мы будем продолжать", - отметила Каменских.

Во время войны Настя и Потап почувствовали, насколько важна поддержка друг друга в такой тяжелый период.

Также она призналась, что сейчас у их семьи заработков нет.

"Мы сейчас ничего не зарабатываем. Такой сложный вопрос, потому что нет ничего. Но все те деньги, которые мы накопили за довоенное время, которые были отложены для клипов, для проектов, сейчас живем на эти средства", - добавила она.