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"Мы ничего не зарабатываем": Настя Каменских рассказала, за какие деньги она с Потапом сейчас живет

Новина українською →
Понедельник 05 сентября 2022 13:15
"Мы ничего не зарабатываем": Настя Каменских рассказала, за какие деньги она с Потапом сейчас живет Настя Каменских рассказала, зарабатывает ли во время войны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Настя Каменских почти через полгода после полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулась домой. Звезда рассказала, как война повлияла на их с Потапом отношения.

Об этом артистка поделилась в программе ЖВЛ.

В частности, за несколько дней до войны Настя Каменских вместе с Потапом и их родителями уехали в Испанию.

"Мы поехали в Мадрид и взяли мам, потому что у меня после смерти отца, я стараюсь часто вывозить свою маму, она очень грустит, ей тяжело. Когда ты берешь одну маму, вторую ты не можешь не взять, у нас так заведено в семье. И они уехали. Я не знаю, как так вселенная распорядился, почему мы оказались в другом месте", - сказала Настя.

Артистка отметила, что в первые дни войны Настя с Потапом на расстоянии помогали стране чем могли. Певица начала давать благотворительные концерты в разных уголках мира. За это время ее голос успели услышать не только в Европе, но и в Латинской Америке.

&quot;Мы ничего не зарабатываем&quot;: Настя Каменских рассказала, за какие деньги она с Потапом сейчас живетНастя Каменских рассказала, за какие деньги они живут с Потапом во время войны (instagram.com/kamenskux)

Именно пением артистка собирает средства для Украины. Потап за границей создал проект и дает благотворительные концерты во многих странах.

"Наша семья собрала 75 миллионов гривен за все это время, и мы будем продолжать", - отметила Каменских.

Во время войны Настя и Потап почувствовали, насколько важна поддержка друг друга в такой тяжелый период.

Также она призналась, что сейчас у их семьи заработков нет.

"Мы сейчас ничего не зарабатываем. Такой сложный вопрос, потому что нет ничего. Но все те деньги, которые мы накопили за довоенное время, которые были отложены для клипов, для проектов, сейчас живем на эти средства", - добавила она.

Ранее Каменских рассказывала, почему Потап до сих пор не вернулся в Украину.

Также Настя признавалась в заболевании и не сдерживала слез.

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Настя Каменских
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