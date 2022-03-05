"Мы с народом Украины": видео с Джеком Николсоном восхитило сеть

"Выяснилось, что это тик-токер Norman Deesing, который популярен тем, что играет Джека Николсона в Tik-Tok. Впрочем, все равно спасибо за поддержку", - отмечается в сообщении.

В коротком видео можно увидеть, как "Николсон" идет по улице, и спотыкается об камень. Он его поднимает, и видит на нем желто-синий флаг. Он сдувает с него пыль и прижимает к груди.

"Мы с народом Украины", - подписан ролик, набравший огромное количество просмотров.

Напомним, что Джек Николсон, известный голливудский актер и кинорежиссер, за плечами которого более 50 лет успешной карьеры, страдает от деменции. В последние годы он перестал появляться на публике и его состояние ухудшается.

По словам близкого друга актера, звезда доживает свои последние дни в своем особняке в Лос-Анджелесе. 84-летний Джек Николсон больше не выходит из дома, и за ним сейчас присматривают его сын и дочь.