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"Мы с народом Украины": видео с Джеком Николсоном восхитило сеть

Автор: Людмила Жукова

В сети появилось видео, как американский топовый актер Джек Николсон выразил свою поддержку Украине. Как позже выяснилось, в ролике TikTok образ звезды Голливуда примерял на себя его "коллега".

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

"Выяснилось, что это тик-токер Norman Deesing, который популярен тем, что играет Джека Николсона в Tik-Tok. Впрочем, все равно спасибо за поддержку", - отмечается в сообщении.

В коротком видео можно увидеть, как "Николсон" идет по улице, и спотыкается об камень. Он его поднимает, и видит на нем желто-синий флаг. Он сдувает с него пыль и прижимает к груди.

"Мы с народом Украины", - подписан ролик, набравший огромное количество просмотров.

Напомним, что Джек Николсон, известный голливудский актер и кинорежиссер, за плечами которого более 50 лет успешной карьеры, страдает от деменции. В последние годы он перестал появляться на публике и его состояние ухудшается.

По словам близкого друга актера, звезда доживает свои последние дни в своем особняке в Лос-Анджелесе. 84-летний Джек Николсон больше не выходит из дома, и за ним сейчас присматривают его сын и дочь.

Напомним, что Мила Кунис и Эштон Катчер хотят собрать 30 миллионов для помощи Украины.

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Джек Николсон