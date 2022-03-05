RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Ми з народом України": Джек Ніколсон висловив підтримку нашій країні

Автор: Людмила Жукова

Американський топовий актор Джек Ніколсон висловив свою підтримку Україні.

Зірка Голлівуду зняв ролик TikTok, де присутній український прапор.

У короткому відео можна побачити, як Ніколсон йде по вулиці, і спотикається об камінь. Він його піднімає, і бачить на ньому жовто-синій прапор. Він здуває з нього пил і притискає до грудей.

"Ми з народом України", - підписав він ролик.

Нагадаємо, що Джек Ніколсон, відомий голлівудський актор і кінорежисер, за плечима якого більше 50 років успішної кар'єри, страждає від деменції. В останні роки він перестав з'являтися на публіці і його стан погіршується.

За словами близького друга актора, зірка доживає свої останні дні в своєму особняку в Лос-Анджелесі. 84-річний Джек Ніколсон більше не виходить з дому, і за ним зараз доглядають його син і дочка.

Нагадаємо, що Міла Куніс і Ештон Катчер хочуть зібрати 30 мільйонів для допомоги України.

Читайте також, що Белла Хадід підтримала Україну у війні з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джек Николсон