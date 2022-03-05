"Ми з народом України": Джек Ніколсон висловив підтримку нашій країні

У короткому відео можна побачити, як Ніколсон йде по вулиці, і спотикається об камінь. Він його піднімає, і бачить на ньому жовто-синій прапор. Він здуває з нього пил і притискає до грудей.

"Ми з народом України", - підписав він ролик.

Нагадаємо, що Джек Ніколсон, відомий голлівудський актор і кінорежисер, за плечима якого більше 50 років успішної кар'єри, страждає від деменції. В останні роки він перестав з'являтися на публіці і його стан погіршується.

За словами близького друга актора, зірка доживає свої останні дні в своєму особняку в Лос-Анджелесі. 84-річний Джек Ніколсон більше не виходить з дому, і за ним зараз доглядають його син і дочка.