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"Мы не мученики, мы - борцы": в Мариуполе оккупанты убили женщину-медика, остававшуюся до конца в городе

В Мариуполе убита военная-медик (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В блокадном Мариуполе российские военные убили медика Национальной гвардии старшего сержанта Елену Кушнир. У нее остался маленький сын, которого чудом увезли из города.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Даниленко на своей странице в Facebook.

Детали трагедии

Елена оставалась в городе спасать военных и гражданских.

Ранее ей удалось эвакуировать из города маленького сына, а в первые дни войны она лишилась любимого человека.

В марте Елена Кушнир записала видео, чтобы привлечь мир к гуманитарной катастрофе в Мариуполе.

В сети публикуют ее скрин ее переписки с подругой, где Елена просит не жалеть ее, потому что она исполняет долг.

"По моей информации, в окруженном Мариуполе остается не менее ста женщин-военнослужащих. Без доступа к элементарной гигиене и воде", - сообщила журналист.

"Деблокируйте Мариуполь. Мы не хотим быть мучениками посмертно. Мы хотим жить. Не нужно говорить, что вы не могли помочь. Мы не мученики, мы - борцы", - говорила на видео в марте Елена.

Как мы ранее писали, мариупольский городской совет опубликовал видео разрушенного оккупантами микрорайона "Восточный". На кадрах можно увидеть пробитые снарядами многоэтажные дома.

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Мариуполь