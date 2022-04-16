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Под завалами - погибшие: видео разрушений в микрорайоне "Восточный" Мариуполя

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Мариуполь, Суббота 16 апреля 2022 17:08
Под завалами - погибшие: видео разрушений в микрорайоне "Восточный" Мариуполя Фото: видео разрушений в микрорайоне "Восточный" Мариуполя (t me Pravda_Gerashchenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мариупольский городской совет опубликовал видео разрушенного оккупантами микрорайона "Восточный". На кадрах можно увидеть пробитые снарядами многоэтажные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram горсовета.

"Дома насквозь пробиты, под завалами - погибшие. Так, по мнению оккупанта, выглядит "освобождение", - подписали видео в горсовете.

Отмечается, что оккупанты сами снимают на видео свои военные преступления для Международного уголовного суда в Гааге. "Собирают компромат на себя, кичась тем, что "своих не бросают", - резюмируют в городском совете.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь" - жителей заставляют работать за еду.

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