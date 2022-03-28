"Мы маленько выпили с танкистами и пошли не в ту сторону": оккупант рассказал, как попал в плен

Пленный российский военный рассказал, как оказался в Украине, о "двухсотых, трехсотых", пьянстве в лавах "могучей путинской армии".
Рассказ пленного появился в сети.
Солдат рассказывает, как попал в Украину. Мол, уснул, а проснулся уже на территории нашей страны от взрывов.
"В четыре утра я пошел спать в десант. Сидя уснул я. Просыпаюсь я уже утром от взрывов. Танки уже, БМП наши взрываются от мин. Мы уже въехали (в Украину. - Ред.)", - говорит военный.
Затем, по словам пленного, каждый день были "двухсотые", "трехсотые", обстрелы.
"Всем страшно стало... Ну маленько выпили с танкистами… Ну чуть левее взял", - рассказывает пленный.
В итоге военные ВС РФ пошли не к своим, а к украинским военным. Где их и взяли в плен.
Отметим, что рассказ о пьянстве в среде российских военных - не первый. Ранее мы писали, что оккупант в телефонном разговоре признался, что путинская армия, если что находит, обязательно пьет.
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