"Ми трохи випили з танкістами і пішли не в той бік": окупант розповів, як потрапив у полон

Солдат розповідає, як потрапив в Україну. Мовляв, заснув, а прокинувся вже на території нашої країни від вибухів.

"О четвертій ранку я пішов спати в десант. Сидячи заснув я. Прокидаюся я вже вранці від вибухів. Танки вже, БМП наші вибухають від мін. - Ред.)", - каже військовий.

Потім, за словами полоненого, кожен день були "двохсоті", "трьохсоті", обстріли.

"Всім страшно стало... Ну трохи випили з танкістами ... Ну трохи лівіше взяв", - розповідає полонений.

У підсумку військові ЗС РФ пішли не до своїх, а до українських військових. Де їх і взяли в полон.