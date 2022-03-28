"Ми трохи випили з танкістами і пішли не в той бік": окупант розповів, як потрапив у полон

Полонений російський військовий розповів, як опинився в Україні, про "двохсотих, трьохсотих", пияцтво в лавах "могутньої путінської армії".
Розповідь полоненого з'явився в мережі.
Солдат розповідає, як потрапив в Україну. Мовляв, заснув, а прокинувся вже на території нашої країни від вибухів.
"О четвертій ранку я пішов спати в десант. Сидячи заснув я. Прокидаюся я вже вранці від вибухів. Танки вже, БМП наші вибухають від мін. - Ред.)", - каже військовий.
Потім, за словами полоненого, кожен день були "двохсоті", "трьохсоті", обстріли.
"Всім страшно стало... Ну трохи випили з танкістами ... Ну трохи лівіше взяв", - розповідає полонений.
У підсумку військові ЗС РФ пішли не до своїх, а до українських військових. Де їх і взяли в полон.
Зазначимо, що розповідь про пияцтво в середовищі російських військових - не перша. Раніше ми писали, що окупант у телефонній розмові зізнався, що путінська армія, якщо що знаходить, обов'язково п'є.
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