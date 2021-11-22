"Мы люди опрятные, брезгливые": богатейшая украинская певица рассказала, сколько у нее помощников

"На кухне повар один. Две горничные, гувернантка и костюмер. Персонал с нами живет, но у них отдельный дом", - рассказывает певица и добавляет, что уже увольняла кое-кого из персонала.

"Много раз было из-за неряшливости", - говорит она.

"Мы люди чистоплотные, брезгливые. Там камеры просто. Человек не знал. Тряпку, которой вытирается на столе, она взяла, у нее накапало на пол, и этой же тряпкой вытерла с пола", - рассказала Камалия.

Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Кроме того, еще однажды, вспоминает жена миллиардера, няня оставила ребенка на кровати в спальне, когда дочь еще была совсем маленькой, и пошла по своим делам.

"Ребенок упал с кровати и выбил себе шесть зубов. То был ужас. Ребенок весь в крови", - рассказала Наталья Захур (настоящее имя Камалии).

Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

А еще победительница 14-го конкурса красоты "Миссис мира" призналась, что уже думает над образованием дочерей. Куда же она хочет отправить учиться своих детей? Конечно - заграница.

"У нас споры с Захуром относительно Великобритании. У них там утро начинается: шампанское, потом пошли коктейли, потом коктейли, которые горят, потом водка, виски. Это все в течение дня гулянки. И они просто лежат уже возле пабов", - говорит Камалия.

Муж Камалии с дочками (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

44-летняя звезда отмечает, что для нее "это немного дико".

"Я не привыкла к такому", - поделилась она.

А вот муж Камалии дает дочкам полную свободу выбора профессии.

"Они сами должны решать. Вот я хотел стать Раджем Капуром, а потом пришлось управлять заводом", - рассказывает Мохаммад Захур.

Камалия с Мохаммадом и дочерьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Бизнесмен добавил, что его старшая дочь хотела стать болливудской звездой.

"Она училась актерскому мастерству. Но не получила визы. Потому что отец пакистанец, независимо от того, что он давно является британцем, индусы не дали ей визу", - вспомнил он.

После этого девушка перешла уже на свой бизнес - имеет салон красоты в Лондоне, куда ходят представители королевской семьи, а также актеры и другие селебретиз.

Камалия с Мохаммадом (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)