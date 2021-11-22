"Ми люди охайні, гидливі": найбагатша українська співачка розповіла, скільки у неї помічників

Чи не найбагатша українська співачка і модель Камалія разом с чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром виховують доньок Мірабеллу та Арабеллу. А впоратися із господарством родині допомагають декілька людей.
Побутові секрети заслужена артистка країни розповіла журналістам програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна".
"На кухні кухар один. Дві покоївки, гувернантка та костюмер. Персонал з нами живе, але у них окремий будинок", - розповідає співачка і додає, що вже звільняла декого з персоналу.
"Багато разів було через неохайність", - каже вона.
"Ми люди охайні, гидливі. Там камери просто. Людина не знала. Ганчірку, якою витирається на столі, вона взяла, у неї накапало на підлогу, і цією ж ганчіркою витерла з підлоги", - повідала Камалія.
Крім того, ще одного разу, згадує дружина мільярдера, няня залишила дитину на ліжку в спальні, коли донька ще була зовсім маленькою, і пішла у своїх справах.
"Дитина впала з ліжка і вибила собі шість зубів. То був жах. Дитина вся в крові", - розповіла Наталя Захур (справжнє ім'я Камалії).
А ще переможниця 14-го конкурсу краси "Місис Світу" зізналася, що вже думає над освітою дочок. Куди ж вона хоче відправити навчатися своїх дітей? Звісно - закордон.
"У нас суперечки з Захуром щодо Великобританії. У них там ранок починається: шампанське, потім пішли коктейлі, потім коктейлі, що горять, потім горілка, віскі. Це все протягом дня гулянки. І вони просто лежать уже біля пабів", - каже Камалія.
44-річна зірка наголошує, що для неї "це трохи дико".
"Я не звикла до такого", - поділилася вона.
А от чоловік Камалії дає донькам повну свободу виборі професії.
"Вони самі мають вирішувати. Ось я хотів стати Раджем Капуром, а потім довелося керувати заводом", - розповідає Мохаммад Захур.
Бізнесмен додав, що його старша дочка хотіла стати боллівудською зіркою.
"Вона навчалася акторської майстерності. Але не отримала візи. Тому що батько пакистанець, незалежно від того, що він давно є британцем, індуси не дали їй візу", - пригадав він.
Після цього дівчина перейшла вже на свій бізнес - має салон краси в Лондоні, куди ходять представники королівської родини, а також актори та інші селебретіз.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дружина мільярдера Камалія поскаржилася на здоров'я і проблеми з вихованням дітей.
А також розповідали про те, що мама української співачки потрапила в ДТП.