"Ми люди охайні, гидливі": найбагатша українська співачка розповіла, скільки у неї помічників

"На кухні кухар один. Дві покоївки, гувернантка та костюмер. Персонал з нами живе, але у них окремий будинок", - розповідає співачка і додає, що вже звільняла декого з персоналу.

"Багато разів було через неохайність", - каже вона.

"Ми люди охайні, гидливі. Там камери просто. Людина не знала. Ганчірку, якою витирається на столі, вона взяла, у неї накапало на підлогу, і цією ж ганчіркою витерла з підлоги", - повідала Камалія.

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Крім того, ще одного разу, згадує дружина мільярдера, няня залишила дитину на ліжку в спальні, коли донька ще була зовсім маленькою, і пішла у своїх справах.

"Дитина впала з ліжка і вибила собі шість зубів. То був жах. Дитина вся в крові", - розповіла Наталя Захур (справжнє ім'я Камалії).

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

А ще переможниця 14-го конкурсу краси "Місис Світу" зізналася, що вже думає над освітою дочок. Куди ж вона хоче відправити навчатися своїх дітей? Звісно - закордон.

"У нас суперечки з Захуром щодо Великобританії. У них там ранок починається: шампанське, потім пішли коктейлі, потім коктейлі, що горять, потім горілка, віскі. Це все протягом дня гулянки. І вони просто лежать уже біля пабів", - каже Камалія.

Чоловік Камалії з доньками (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

44-річна зірка наголошує, що для неї "це трохи дико".

"Я не звикла до такого", - поділилася вона.

А от чоловік Камалії дає донькам повну свободу виборі професії.

"Вони самі мають вирішувати. Ось я хотів стати Раджем Капуром, а потім довелося керувати заводом", - розповідає Мохаммад Захур.

Камалія з Мохаммадом і доньками (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Бізнесмен додав, що його старша дочка хотіла стати боллівудською зіркою.

"Вона навчалася акторської майстерності. Але не отримала візи. Тому що батько пакистанець, незалежно від того, що він давно є британцем, індуси не дали їй візу", - пригадав він.

Після цього дівчина перейшла вже на свій бізнес - має салон краси в Лондоні, куди ходять представники королівської родини, а також актори та інші селебретіз.

Камалія з Мохаммадом (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)