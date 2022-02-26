"Мы должны выстоять!" Кличко призвал бизнес помочь людям в укрытиях, больницам и защитникам

Мэр Киева обратился к представителям бизнеса с просьбой о помощи в противостоянии российскому оккупанту.

Утром 26 февраля Виталий Кличко призвал бизнес помогать киевлянам в укрытиях, больницам и защитникам из терробороны.

"Я обращаюсь также к бизнесу. Город сегодня делает все, что может. Окажите помощь киевлянам и вы. Пищевыми продуктами, водой, предметами первой необходимости. Это нужно сегодня людям, что находятся в укрытии в метро, больницам, нашим защитникам из терробороны. Наш Киев и нашу страну пытаются уничтожить. Мы должны выстоять!" - подчеркнул городской голова.

Сообщается, что на просьбу городских властей уже откликнулось ЧАО "Киевхлеб", которое предоставляет свою продукцию людям, находящимся в метро. Также волонтеры приносят в метрополитен воду и другие продукты.