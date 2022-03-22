"Мы в аду": житель Мариуполя опубликовал дневник родителей. Им удалось эвакуироваться

"Сыночек, пишу на случай, если проблеск связи будет и сообщение отправится. Мы в порядке, остался только газ. Говорят, и его скоро не будет. Бомбят сильно. Света и воды нет уже вторые сутки. Но мы держимся", - сказано в одном из сообщений.

Женщина пишет даты и время, когда отправлены сообщения и сообщает сыну о том, что происходит в Мариуполе.

"4 марта, 8:20. Мы пережили еще одну ночь. Сегодня почти не спали, бомбили нещадно. Кажется, очень близко. Очень страшно погибнуть и оставить тебя одного. Но уже утро, мы живы", - пишет женщина.

Жители Мариуполя записывали сообщения и отправляли сыну при первой же возможности. В городе очень большие проблемы со связью.

"Я каждый день боюсь, боюсь завтра. Боюсь спать, страх, что завтра будут бомбить и в очереди за водой, не успеем спрятаться", - говорится в сообщении.

Женщина рассказала, что в городе мародеры. Они просто взламывали все подряд и грабили магазины.

"Мы живы и наш ад продолжается. Сегодня 10 марта. Мы провели ночь в подвале. Спасибо им, что нас приютили, нас 4 человек. Вчера был взрыв такой страшной силы, с самолета забросили что-то на роддом третьей больницы. У нас выбило окно на кухне и балконную дверь. Мы в это время лежали в спальне, на диване", - написала женщина.

Далее они побежали к бабушке, у которой выбило от взрыва все окна. Все остались в живы, но в полной истерике. Они стояли на пороге того, что осталось от квартир с вещами в руках.

"Взрыв был такой силы, что все их окна, и лоджия выбиты, замок выбит, балкон выбит. Все это летело на них, но к счастью все целы", - добавила жительница Мариуполя.

Людям пришлось забыть обо всем и целью стало одно – выжить.

"Не мылись все уже больше двух недель. Одеты как капусты, спим в шапках, дубленках, пяти свитерах и носках. Говорим мало, больше новости слушаем, некоторые играют в карты. Вчера немного почитали с гирляндой. Время тянется медленно, все в полудреме".

В следующих сообщениях женщина сообщила, что вода заканчивается, а идти за ней очень страшно из-за постоянных обстрелов. Еды мало – одна порция на двоих.

"Надеемся, что нам помогут. Уже ничего не жалко, лишь бы выжить", - пишет женщина.

13 марта она написала, что город почти уже разрушен. Кроме обстрела Градами, над городом летает самолет. Он также обстреливает.

"Вчера бомба попала в главпочтамт, разбила его на две части, а там люди в подвалах и не известно, живы ли. Некому их достать", - сообщила жительница Мариуполя.

17 марта она рассказала, что город Мариуполь находится в аду.

"Сегодня 17, на моем телефоне оказалось немного заряда. Мы еще живы, хотя уже много раз прощались с жизнью. Мы в аду. Нас обстреливают градами, закидывают бомбами, минами. Не осталось ни одного целого здания. Весь город горит…"

Известно, что этой семье удалось эвакуироваться из Мариуполя 18 марта.