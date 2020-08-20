В МВД объяснили украинцам, как бороться с коллекторами

В Украине коллекторы не имеют права оказывать на граждан давление и вымогать оплатить долги. Такие действия являются нарушением закона, на которые должны реагировать правоохранительные органы.

Советник главы МВД Украины Владимир Мартыненко объяснил, как следует противостоять людям, которые "выбивают" у граждан деньги. В частности, необходимо просто обращаться в полицию, передает "Украина 24".

"Нужно писать заявление обо всех таких случаях. Если действительно коллекторы выходят за грани закона, то они будут нести наказание", - заявил советник Авакова.

Если коллекторы постоянно звонят по телефону, угрожают - жалуйтесь правоохранителям, рекомендует он.

Мартыненко подчеркнул, что в Украине нет установленной законом коллекторской деятельности.

В то же время существует нюанс, что "коллекторы" - это общее название, и часто такие люди представляются работниками банка, кредитных союзов и прочее.

"И далее начинается психологическое давление. А это как раз и является давлением на особу, и является нарушением закона. Так что нужно давать правовую оценку конкретным действиям этих людей", - рассказал советник министра.

Отметим, что действия коллекторов сейчас ограничиваются лишь Криминальным кодексом Украины, так как спецзакона об их деятельности нет.

Напомним, что в декабре 2019 года Верховная Рада принял законопроект № 2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности" за основу - его поддержали 309 нардепов.

Недавно НАПК в законе о защите украинцев от коллекторов выявило коррупционные риски.

Этим летом стало известно, что Киевводоканал из-за долга в полмиллиарда гривен подписал договор с коллекторами, которые будут "выбивать" долги за воду.