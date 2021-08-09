Музыкальное событие лета. В Днепре продолжаются последние приготовления фестиваля "БezViz"

"Долгожданное музыкальное событие в Днепре. В прошлом году из-за карантина фестиваль проходил онлайн. А в этом году наконец-то - традиционный формат со зрителями. Это будет пространство свободы, где нет границ ни между музыкальными жанрами, ни поколениями. Много разных исполнителей, групп будут выступать на сценах, зажигать хорошим настроением все три дня", - сказал во время пресс-конференции 9 августа председатель художественного совета при городском голове Днепра Григорий Гельфер.

На этот раз на Монастырском острове будут три сцены, одна из которых ночная, где тоже будут проходить концерты после выступлений на других сценах. Среди заявленных исполнителей и групп на "БеzViz" - "Жадан и собаки", Павел Зибров, Kalush, Иван Дорн, Кристина Соловий, "Антитела", ТНМК, Tommy Ca$h и много других.

Подробная программа выступлений на сайте фестиваля.

Кроме того, в этом году организаторы подготовили для зрителей множество активностей, локаций: фудкорт, детская зона с бебиситенгом, где будут ухаживать за детьми, экстрим-парк, развлекательная локация для детей с различными мастер-классами от фонда Марии Пинчук "За детей" и тому подобное.

Также на территории фестиваля будет работать кемпинговый городок с различными удобствами, в котором можно будет жить все три дня. Поселяться там можно будет уже 12 августа с 17:00.

"Фестиваль будет проходить с соблюдением всех карантинных требований. Наша задача - создать ту незабываемую атмосферу, по которой мы все соскучились. Можно будет не только насладиться музыкой, выступлениями, но и еще множеством активностями и вспоминать такие незабываемые моменты весь год. Билеты можно приобрести на официальном сайте или у разных билетных операторов. А также непосредственно на месте происшествия, но там они будут дороже", - отметила Мария Гусева, организатор "БezViz Festival".