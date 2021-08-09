Музична подія літа. У Дніпрі тривають останні приготування фестивалю "БezViz"

У Дніпрі 13-15 серпня на Монастирському острові відбудеться музичний фестиваль "БеzViz". Цього року захід повертається до звичного формату офлайн.

"Довгоочікувана музична подія у Дніпрі. Торік через карантин фестиваль проходив онлайн. А цього року нарешті - традиційний формат із глядачами. Це буде простір свободи, де нема кордонів ані між музичними жанрами, ані поколіннями. Багато різних виконавців, гуртів виступатимуть на сценах, запалюватимуть гарним настроєм усі три дні", - сказав під час прес-конференції 9 серпня голова художньої ради при міському голові Дніпра Григорій Гельфер.

Цього разу на Монастирському острові будуть три сцени, одна з яких нічна, де теж проходитимуть концерти після виступів на інших сценах. Серед заявлених виконавців і гуртів на "БеzViz" - "Жадан і собаки", Павло Зібров, Kalush, Іван Дорн, Христина Соловій, "Антитіла", ТНМК, Tommy Ca$h та багато інших.

Детальна програма виступів на сайті фестивалю.

Окрім того, цього року організатори підготували для глядачів безліч активностей, локацій: фудкорт, дитяча зона з бебісітенгом, де доглядатимуть за дітьми, екстрим-парк, розважальна локація для дітей з різними майстер-класами від фонду Марії Пінчук "За дітей" тощо.

Також на території фестивалю працюватиме кемпінгове містечко з різними зручностями, у якому можна буде мешкати усі три дні. Поселятися там можна буде вже 12 серпня з 17:00.

"Фестиваль проходитиме з дотриманням усіх карантинних вимог. Наше завдання - створити ту незабутню атмосферу, за якою ми усі скучили. Можна буде не лише насолодитися музикою, виступами, а й іще безліччю активностями і згадувати такі незабутні моменти увесь рік. Квитки можна придбати на офіційному сайті або у різних квиткових операторів. А також безпосередньо на місці події, але там вони будуть дорожчими", - зазначила Марія Гусева, організатор "БezViz Festival".