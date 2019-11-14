ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Музыка снега: погода в Украине начнет стремительно ухудшаться

STYLERЖизнь    14.11.2019 - 12:42
Музыка снега: погода в Украине начнет стремительно ухудшаться
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине неприятно удивит жителей нескольких областей

Погода в Украине в пятницу, 15 ноября, ожидается пасмурная в нескольких областях. Температура воздуха будет оставаться высокой, ожидается ветер и туманы. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Диденко рассказала, что в Европе наблюдается существенное ухудшение погоды, местами даже пойдет снег. Однако эти циклоны пока не дойдут до территории Украины.

"Милан, Венеция, Болонья, Флоренция, Турин, Бергамо – все эти итальянские названия городов звучат как музыка. И эту музыку завтра заглушит мощный циклон (карта 1) сильными ливнями, а ближе к горам начнет лепить снег (карта 2). Взялась атмосфера за Италию. В пределах Европы итальянский циклон будет уравновешивать украинский антициклон. Точнее антициклон восточного происхождения. Поэтому у нас продолжается сухой период, разве что туманы местами увеличат влажность воздуха", - рассказала синоптик и добавила, что погода ухудшится в пятницу на Западе.

Музыка снега: погода в Украине начнет стремительно ухудшаться

Карта погоды

"На Западе Украины, возможно, упадет немного небольшого дождя, однако также – ничего существенного. Ветер остается юго-восточным, но уже стихнет, только на Востоке еще задержатся штормовые порывы", - предупредила Диденко.

Температура воздуха в Украине 15 ноября самой низкой будет на севере и востоке, а вот на юге будет тепло.

"Температура воздуха самой низкой будет на Севере Украины, +7 +11 градусов. На Востоке и в центре +8 +13 градусов, на Западе +10 +14 градусов, на Закарпатье до +13 +17 градусов. В южной части +12 +17 градусов", - рассказала синоптик.

В Киеве 15 ноября будет прохладно, осадки не прогнозируются.

"В Киеве 15-го ноября осадки маловероятны, юго-восточный ветер утихнет до умеренного, температура воздуха ночью будет низкой, около +3 градусов, днем – свежо, +8 +9 градусов", - резюмировала Диденко.

Музыка снега: погода в Украине начнет стремительно ухудшаться

Карта погоды

Ранее она сообщила жителям Украины, что существенное похолодание с заморозками придут в страну уже к 20 ноября. До этого – погода будет бодрить свежестью.

Наводнение в Венеции: первые кадры смертельного стихийного бедствия Зима наступит раньше: синоптик рассказала, когда ожидать первые морозы
Новости Украины ГидрометцентрПогода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь