Музыка снега: погода в Украине начнет стремительно ухудшаться

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине неприятно удивит жителей нескольких областей

Погода в Украине в пятницу, 15 ноября, ожидается пасмурная в нескольких областях. Температура воздуха будет оставаться высокой, ожидается ветер и туманы. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Диденко рассказала, что в Европе наблюдается существенное ухудшение погоды, местами даже пойдет снег. Однако эти циклоны пока не дойдут до территории Украины.

"Милан, Венеция, Болонья, Флоренция, Турин, Бергамо – все эти итальянские названия городов звучат как музыка. И эту музыку завтра заглушит мощный циклон (карта 1) сильными ливнями, а ближе к горам начнет лепить снег (карта 2). Взялась атмосфера за Италию. В пределах Европы итальянский циклон будет уравновешивать украинский антициклон. Точнее антициклон восточного происхождения. Поэтому у нас продолжается сухой период, разве что туманы местами увеличат влажность воздуха", - рассказала синоптик и добавила, что погода ухудшится в пятницу на Западе.

Карта погоды

"На Западе Украины, возможно, упадет немного небольшого дождя, однако также – ничего существенного. Ветер остается юго-восточным, но уже стихнет, только на Востоке еще задержатся штормовые порывы", - предупредила Диденко.

Температура воздуха в Украине 15 ноября самой низкой будет на севере и востоке, а вот на юге будет тепло.

"Температура воздуха самой низкой будет на Севере Украины, +7 +11 градусов. На Востоке и в центре +8 +13 градусов, на Западе +10 +14 градусов, на Закарпатье до +13 +17 градусов. В южной части +12 +17 градусов", - рассказала синоптик.

В Киеве 15 ноября будет прохладно, осадки не прогнозируются.

"В Киеве 15-го ноября осадки маловероятны, юго-восточный ветер утихнет до умеренного, температура воздуха ночью будет низкой, около +3 градусов, днем – свежо, +8 +9 градусов", - резюмировала Диденко.

Карта погоды

Ранее она сообщила жителям Украины, что существенное похолодание с заморозками придут в страну уже к 20 ноября. До этого – погода будет бодрить свежестью.