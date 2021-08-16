Музыка гимна России - краденая: это малоизвестная мелодия Лысенко! (аудиодоказательство)

"О том, что россияне любят пионерить, написано более чем очень много. Я только добавлю небольшой штрих к портрету. Любимая многими поколениями россиян мелодия гимна СССР была спионерена. А вдохновил автора музыки советского гимна ... "Эпический фрагмент" Николая Витальевича Лысенко", - говорит Бондаренко.

Он также сыграл "Эпический фрагмент" и опубликовал его в YouTube. Прослушайте внимательно с 50 секунды.

Николай Лысенко. Эпический фрагмент

По словам Бондаренко, Эпический фрагмент op.20 написан в форме рондо. При этом эпизод имеет две части и в последнем проведении звучит лишь вторая его часть в динамизированом виде.

Вот эта вторая часть рефрена была переработана автором гимна СССР Александром Александровым.

Что касается авторских прав, то музыка украинского композитора Лысенко считается всеобщим достоянием, поскольку срок действия авторских прав завершился.

Но, как было в 1936 году, когда Александров писал "Гимн партии большевиков", который в 1944 году официально стал гимном СССР, неясно.

Бондаренко также отметил "Эпический фрагмент" Лысенко остается малоизвестным.

"Возможно пианисты опасаются его по политическим причинам? Произведение, между тем, очень даже концертный, виртуозный, выигрышный для молодых пианистов с ловкими пальцами, им можно блеснуть на фортепианном конкурсе", - написал он.