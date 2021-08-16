Музика гімну Росії - крадена: це маловідома мелодія Лисенка! (аудіодоказ)

"Про те, що росіяни люблять піонерити, написано більш ніж дуже багато. Я тільки додам невеличкий штрих до портрета. Улюблена багатьма поколіннями росіян мелодія гімну СРСР була спіонерина. А надихнув автора музики радянського гімну ..." Епічний фрагмент" Миколи Віталійовича Лисенка", - говорить Бондаренко.

Він також зіграв "Епічний фрагмент" і опублікував його в YouTube. Прослухайте уважно з 50 секунди.

Микола Лисенко. Епічний фрагмент

За словами Бондаренко, Епічний фрагмент op.20 написаний у формі рондо. При цьому епізод має дві частини і в останньому проведенні звучить лише друга його частина у динамізованому вигляді.

Ось ця друга частина рефрену була перероблена автором гімну СРСР Олександром Александровим.

Що стосується авторських прав, то музика українського композитора Лисенка вважається загальним надбанням, оскільки термін дії авторських прав завершився.

Але, як було в 1936 році, коли Александров писав "Гімн партії більшовиків", який в 1944 році офіційно став гімном СРСР, не ясно.

Бондаренко також зазначив "Епічний фрагмент" Лисенко залишається маловідомим.

"Можливо піаністи побоюються його з політичних причин? Твір, між тим, дуже навіть концертний, віртуозний, виграшний для молодих піаністів зі спритними пальцями, їм можна блиснути на фортепіанному конкурсі", - написав він.