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MUZVAR AWARDS-2024: названо всіх номінантів престижної премії

Стали відомі імена номінантів MUZVAR AWARDS-2024 (фото: пресслужба)
Автор: Любов Блажко

Організатори престижної музичної премії для українських виконавців MUZVAR AWARDS-2024 оголосили перелік цьогорічних номінантів. Загалом свої відзнаки отримають переможці у 15 номінаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресреліз премії.

Номінанти MUZVAR AWARDS-2024

Найкращі нові імена поп-музики

  • Klavdia Petrivna                    
  • Domiy         
  • Brykulets                     
  • Osty            
  • Вибір читачів             

 

Найкращі нові імена рок-музики

  • SUDNO                        
  • ДК Енергетик             
  • Скажи щось погане            
  • e-ho            
  • Вибір читачів             

 

Найкращі нові імена альтернативної музики

  • Кажанна                     
  • KLER            
  • Творча спілка Phil it           
  • Balsam        
  • Вибір читачів

    

Найкращі нові імена естради

  • Геля Зозуля               
  • Андрій Кравченко              
  • Volkanov                     
  • Ivan Liulenov              
  • Вибір читачів             

 

Найкращий автор

  • Михайло Стасула (МЮСЛІ UA ft. Misha Scorpion - "За териконами")
  • Людмила Бєлоусова (Lely45 - "Спробуй купи мене")
  • Альона Савраненко, Яна Шемаєва, Іван Клименко (alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria")
  • Олена Герасим'юк (Крихітка ft. хейтспіч - "Під весняним дощем")
  • Вибір читачів

 

Найкращий саунд

  • Антон Чілібі (alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria")
  • Стас Чорний (Jamala - "Люблю")
  • Андрій Гуцуляк (TVORCHI - "Shine")
  • Love And Rhythm Production (MONATIK - "А що?")
  • Вибір читачів             

 

Найкращий автор відеоконтенту

  • Леонід Колосовський, Олександр Багазій (DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала")
  • Олександр Гірченко (KOLA - "Salut papa")
  • Таню Муіньо (MONATIK - "А що?)
  • Інді Хаіт (LATEXFAUNA - "MASANDRA")
  • Вибір читачів 

                     

Найкраща творча співпраця

  • Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna - "Барабан"
  • DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала"
  • alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
  • Chico & Qatoshi, 100лиця - "Покохай мене"
  • Вибір читачів             

 

Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України)

  • Благодійний стрім (LEBIGA, DOROFEEVA)
  • Фінал Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024"  (1+1 ПРОДАКШН)
  • Концерти "Вірність. Стійкість. Гідність" (Артем Пивоваров)
  • Збірка саундтреків до фільму "Я, Побєда і Берлін" (Kuzma Skryabin/UPHub)
  • Вибір читачів             

 

Музична журналістика

  • Наталія Тур
  • Юлія Ткачук
  • Альберт Цукренко
  • Філ Пухарєв
  • Вибір читачів 

Музичний діджитал-спадок

  • "Ти [Романтика]" (МУР)
  • Виступ України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" (Суспільне, Таню Муіньо)
  • YouTube-проєкт "Дім Звукозапису" (Тіна Кароль)
  • YouTube-проєкт "Як звучить Україна" (Наталія Синельникова, Євген Синельников, Євген Філатов)
  • Вибір читачів                           

 

Найкраща менеджмент-колаборація

  • Pivovarov team
  • Pomitni
  • ENKO
  • Nebo music
  • Вибір читачів             

Найкращий переспів

  • FIЇNKA & Іван Попович - "ГУЦУЛЯНКА"
  • OKS - "Ніченька"
  • Христина Соловій & Мертвий Півень - "Гобелен"
  • ONUKA - "День і ніч"
  • Вибір читачів 

 

Що відомо про премію MUZVAR AWARDS-2024

Номінація "Найкращий переспів" отримала абгрейд: відтепер на неї можуть претендувати не лише переклади треків, виконані українською оригінальним виконавцем, але й переспіви іншими.

Також до пулу номінацій підтримки нової укрмузики додалася ще одна - "Найкраща нова пісня".

Також цього року у номінації "Найактивніший фан-клуб" введено обмеження: висувати на номінацію фанати зможуть виключно українських артистів.

Традиційно, оргкомітетом премії обрано по чотири номінанти в кожній з категорії. П’ятого претендента на відзнаку буде обрано шляхом глядацького голосування у спеціальній Google-формі за цим посиланням. Голосування за кандидата у номінанти триватиме до 20 вересня.

Нещодавно Jerry Heil розчулила відео про викрадених українських дітей.

Крім того, ми писали, що у День Незалежності-2024 Трінчер здивувала власною версією гімну України.

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