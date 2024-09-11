MUZVAR AWARDS-2024: названо всіх номінантів престижної премії

Організатори престижної музичної премії для українських виконавців MUZVAR AWARDS-2024 оголосили перелік цьогорічних номінантів. Загалом свої відзнаки отримають переможці у 15 номінаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресреліз премії.
Номінація "Найкращий переспів" отримала абгрейд: відтепер на неї можуть претендувати не лише переклади треків, виконані українською оригінальним виконавцем, але й переспіви іншими.
Також до пулу номінацій підтримки нової укрмузики додалася ще одна - "Найкраща нова пісня".
Також цього року у номінації "Найактивніший фан-клуб" введено обмеження: висувати на номінацію фанати зможуть виключно українських артистів.
Традиційно, оргкомітетом премії обрано по чотири номінанти в кожній з категорії. П’ятого претендента на відзнаку буде обрано шляхом глядацького голосування у спеціальній Google-формі за цим посиланням. Голосування за кандидата у номінанти триватиме до 20 вересня.
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