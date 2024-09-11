MUZVAR AWARDS-2024: названы все номинанты престижной премии

Организаторы престижной музыкальной премии для украинских исполнителей MUZVAR AWARDS-2024 объявили перечень номинантов этого года. В общей сложности свои награды получат победители в 15 номинациях.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз премии.
Номинация "Лучший перепев" получила абгрейд: отныне на нее могут претендовать не только переводы треков, выполненные украинским оригинальным исполнителем, но и перепевы другими.
Также к пулу номинаций поддержки новой украинской добавилась еще одна - "Лучшая новая песня".
Также в этом году в номинации "Самый активный фан-клуб" введены ограничения: выдвигать на номинацию фанаты смогут исключительно украинских артистов.
Традиционно оргкомитетом премии выбраны по четыре номинанта в каждой из категории. Пятый претендент на отличие будет выбран путем зрительского голосования в специальной Google-форме по этой ссылке. Голосование за кандидата в номинанты продлится до 20 сентября.
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