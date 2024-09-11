MUZVAR AWARDS-2024: названы все номинанты престижной премии

Номинанты MUZVAR AWARDS-2024

Лучшие новые имена поп-музыки

Klavdia Petrivna

Domiy

Brykulets

Osty

Выбор читателей

Лучшие новые имена рок-музыки

SUDNO

ДК Энергетик

Скажи щось погане

e-ho

Выбор читателей

Лучшие новые имена альтернативной музыки

Кажанна

KLER

Творча спілка Phil it

Balsam

Выбор читателей

Лучшие новые имена эстрады

Геля Зозуля

Андрей Кравченко

Volkanov

Ivan Liulenov

Выбор читателей

Лучший автор

Михаил Стасула (МЮСЛИ UA ft. Misha Scorpion - "За териконамии")

Людмила Белоусова (Lely45 - "Спробуй купи мене")

Алена Савраненко, Яна Шемаева, Иван Клименко (alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria")

Елена Герасимьюк (Крихітка ft. хейтспіч - "Під весняним дощем")

Выбор читателей

Лучший саунд

Антон Чилиби (alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria")

Стас Черный (Jamala - "Люблю")

Андрей Гуцуляк (TVORCHI - "Shine")

Love And Rhythm Production (MONATIK - "А що?")

Выбор читателей

Лучший автор видеоконтента

Леонид Колосовский, Александр Багазий (DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала")

Александр Гирченко (KOLA - "Salut papa")

Таню Муиньо (MONATIK - "А що?)

Инди Хаит (LATEXFAUNA - "MASANDRA")

Выбор читателей

Лучшее творческое сотрудничество

Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna - "Барабан"

DOROFEEVA ft. LEBIGA - "А я все плакала"

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

Chico & Qatoshi, 100лица - "Покохай мене"

Выбор читателей

Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины)

Благотворительный стрим (LEBIGA, DOROFEEVA)

Финал Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024" (1+1 ПРОДАКШН)

Концерты "Вірність. Стійкість. Гідність" (Артем Пивоваров)

Сборник саундтреков к фильму "Я, Победа и Берлин" (Kuzma Skryabin/UPHub)

Выбор читателей

Музыкальная журналистика

Наталья Тур

Юлия Ткачук

Альберт Цукренко

Фил Пухарев

Выбор читателей

Музыкальный диджитал-наследие

"Ты [Романтика]" (МУР)

Выступление Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" (Суспільне, Таню Муиньо)

YouTube-проект "Дом Звукозаписи" (Тина Кароль)

YouTube-проект "Как звучит Украина" (Наталья Синельникова, Евгений Синельников, Евгений Филатов)

Выбор читателей

Лучшая менеджмент-коллаборация

Pivovarov team

Pomitni

ENKO

Nebo music

Выбор читателей

Лучший перепев

FIINKA & Иван Попович - "ГУЦУЛЯНКА"

OKS - "Ніченька"

Христина Соловий & Мертвий Півень - "Гобелен"

ONUKA - "День і ніч"

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Что известно о премии MUZVAR AWARDS-2024

Номинация "Лучший перепев" получила абгрейд: отныне на нее могут претендовать не только переводы треков, выполненные украинским оригинальным исполнителем, но и перепевы другими.

Также к пулу номинаций поддержки новой украинской добавилась еще одна - "Лучшая новая песня".

Также в этом году в номинации "Самый активный фан-клуб" введены ограничения: выдвигать на номинацию фанаты смогут исключительно украинских артистов.

Традиционно оргкомитетом премии выбраны по четыре номинанта в каждой из категории. Пятый претендент на отличие будет выбран путем зрительского голосования в специальной Google-форме по этой ссылке. Голосование за кандидата в номинанты продлится до 20 сентября.