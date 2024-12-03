MUZVAR AWARDS 2024: імена всіх переможців премії

Незалежна музична премія MUZVAR AWARDS, яка пройшла у київському Палаці "Україна", оголосила переможців 2024 року. Організатори роздали нагороди у 15 номінаціях.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну Instagram-cторінку порталу розповідає, хто отримав заслужену статуетку.
Крім того, особливими відзнаками було нагороджено тріо "Золоті ключі", до складу якого входили Ніна Матвієнко, Валентина Ковальська та Марія Миколайчук. Ці артистки отримали визнання за їхній вагомий внесок у розвиток української музичної культури. Аналогічні нагороди були вручені і Андрію Данилку (відомому як Вєрка Сердючка) та музичному критику і журналісту Ігорю Панасову за їхній внесок у збереження й популяризацію української музики.
До слова, раніше ми розповідали, що одну з країн-учасниць Євробачення-2024 можуть дискваліфікувати з конкурсу.