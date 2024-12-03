MUZVAR AWARDS 2024: імена всіх переможців премії

Переможці MUZVAR AWARDS 2024

New Breath / Найкращі нові імена попмузики : Klavdia Petrivna

: Klavdia Petrivna New Wave / Найкращі нові імена рок-музики : ДК Енергетик

: ДК Енергетик New Connect / Найкращі нові імена альтернативної музики : Phil It

: Phil It New View / Найкращі нові імена естради: Геля Зозуля

Songwriter / Найкращий автор : Людмила Бєлоусова - "Спробуй купи мене"

/ : Людмила Бєлоусова - "Спробуй купи мене" Soundproducer / Найкращий саунд : Love And Rhythm Production MONATIK - "А що?"

: Love And Rhythm Production MONATIK - "А що?" VideoCreator / Найкращий автор відеоконтенту: Таню Муіньо MONATIK - "А що?"

Come together / Найкраща творча співпраця : alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

/ : alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria" Make some noise / Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України): Національний відбір на Євробачення 2024 1+1 Production, Суспільне Мовлення

(на території України): Національний відбір на Євробачення 2024 1+1 Production, Суспільне Мовлення Not cheap hype / Музична журналістика : Альберт Цукренко

: Альберт Цукренко Public Service / Музичний діджитал-спадок : YouTube-проєкт "Як звучить Україна" Наталія Синельникова, Євген Синельников, Євген Філатов

: YouTube-проєкт "Як звучить Україна" Наталія Синельникова, Євген Синельников, Євген Філатов DreamTeam / Найкраща менеджмент-колаборація : Nebo music

: Nebo music Re-singing / Найкращий переспів: OKS - "Ніченька"

FanPlace / Найактивніший фан-клуб : MÉLOVIN

: MÉLOVIN Move to Reality / Найкраща нова пісня: Krylata - "Каміння у кросах"

Крім того, особливими відзнаками було нагороджено тріо "Золоті ключі", до складу якого входили Ніна Матвієнко, Валентина Ковальська та Марія Миколайчук. Ці артистки отримали визнання за їхній вагомий внесок у розвиток української музичної культури. Аналогічні нагороди були вручені і Андрію Данилку (відомому як Вєрка Сердючка) та музичному критику і журналісту Ігорю Панасову за їхній внесок у збереження й популяризацію української музики.