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MUZVAR AWARDS 2024: имена всех победителей премии

Победители MUZVAR AWARDS 2024 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Независимая музыкальная премия MUZVAR AWARDS, которая прошла в киевском Дворце "Украина", объявила победителей 2024 года. Организаторы раздали награды в 15 номинациях.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу портала рассказывает, кто получил заслуженную статуэтку.

Победители MUZVAR AWARDS 2024

  • New Breath / Лучшие новые имена попмузыки: Klavdia Petrivna
  • New Wave / Лучшие новые имена рок-музыки: ДК Енергетик
  • New Connect  / Лучшие новые имена альтернативной музыки: Phil It
  • New View /  Лучшие новые имена эстрады: Геля Зозуля

  • Songwriter / Лучший автор: Людмила Белоусова - "Спробуй купи мене"
  • Soundproducer / Лучший саунд: Love And Rhythm Production MONATIK - "А чщо?"
  • VideoCreator / Лучший автор видеоконтента: Таню Муиньо MONATIK - "А що?"

 

  • Come together / Лучшее творческое сотрудничество : alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"
  • Make some noise / Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины): Национальный отбор на Евровидение 2024 1+1 Production, Суспільне мовлення
  • Нет cheap hype / Музыкальная журналистика: Альберт Цукренко
  • Public Service / Музыкальный диджитал-наследие: YouTube-проект "Як звучить Україна" Наталья Синельникова, Евгений Синельников, Евгений Филатов
  • DreamTeam / Лучшая менеджмент-коллаборация: Nebo music
  • Re-singing / Лучший перепев: OKS - "Ніченька"

 

  • FanPlace / Самый активный фан-клуб: MÉLOVIN
  • Move to Reality  / Лучшая новая песня: Krylata - "Каміння у кросах"

Кроме того, особыми наградами было награждено трио "Золоті ключі", в состав которого входили Нина Матвиенко, Валентина Ковальская и Мария Миколайчук. Эти артистки получили признание за их весомый вклад в развитие украинской музыкальной культуры. Аналогичные награды были вручены и Андрею Данилко (известному как Верка Сердючка) и музыкальному критику и журналисту Игорю Панасову за их вклад в сохранение и популяризацию украинской музыки.

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