MUZVAR AWARDS 2024: имена всех победителей премии

Независимая музыкальная премия MUZVAR AWARDS, которая прошла в киевском Дворце "Украина", объявила победителей 2024 года. Организаторы раздали награды в 15 номинациях.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную Instagram-страницу портала рассказывает, кто получил заслуженную статуэтку.
Кроме того, особыми наградами было награждено трио "Золоті ключі", в состав которого входили Нина Матвиенко, Валентина Ковальская и Мария Миколайчук. Эти артистки получили признание за их весомый вклад в развитие украинской музыкальной культуры. Аналогичные награды были вручены и Андрею Данилко (известному как Верка Сердючка) и музыкальному критику и журналисту Игорю Панасову за их вклад в сохранение и популяризацию украинской музыки.
Кстати, ранее мы рассказывали, что одну из стран-участниц Евровидения-2024 могут дисквалифицировать по конкурсу.