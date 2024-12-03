MUZVAR AWARDS 2024: имена всех победителей премии

Победители MUZVAR AWARDS 2024

New Breath / Лучшие новые имена попмузыки : Klavdia Petrivna

/ : Klavdia Petrivna New Wave / Лучшие новые имена рок-музыки : ДК Енергетик

: ДК Енергетик New Connect / Лучшие новые имена альтернативной музыки : Phil It

/ : Phil It New View / Лучшие новые имена эстрады: Геля Зозуля

Songwriter / Лучший автор : Людмила Белоусова - "Спробуй купи мене"

: Людмила Белоусова - "Спробуй купи мене" Soundproducer / Лучший саунд : Love And Rhythm Production MONATIK - "А чщо?"

: Love And Rhythm Production MONATIK - "А чщо?" VideoCreator / Лучший автор видеоконтента: Таню Муиньо MONATIK - "А що?"

Come together / Лучшее творческое сотрудничество : alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

/ : alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria" Make some noise / Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины): Национальный отбор на Евровидение 2024 1+1 Production, Суспільне мовлення

(на территории Украины): Национальный отбор на Евровидение 2024 1+1 Production, Суспільне мовлення Нет cheap hype / Музыкальная журналистика : Альберт Цукренко

/ : Альберт Цукренко Public Service / Музыкальный диджитал-наследие : YouTube-проект "Як звучить Україна" Наталья Синельникова, Евгений Синельников, Евгений Филатов

: YouTube-проект "Як звучить Україна" Наталья Синельникова, Евгений Синельников, Евгений Филатов DreamTeam / Лучшая менеджмент-коллаборация : Nebo music

: Nebo music Re-singing / Лучший перепев: OKS - "Ніченька"

FanPlace / Самый активный фан-клуб : MÉLOVIN

: MÉLOVIN Move to Reality / Лучшая новая песня: Krylata - "Каміння у кросах"

Кроме того, особыми наградами было награждено трио "Золоті ключі", в состав которого входили Нина Матвиенко, Валентина Ковальская и Мария Миколайчук. Эти артистки получили признание за их весомый вклад в развитие украинской музыкальной культуры. Аналогичные награды были вручены и Андрею Данилко (известному как Верка Сердючка) и музыкальному критику и журналисту Игорю Панасову за их вклад в сохранение и популяризацию украинской музыки.