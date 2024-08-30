Музика останніх днів літа. 15 нових українських пісень та альбомів, які варто послухати

TAYANNA & Bulvar LU - "Грішна кава"

"Це ціла історія про кохання, яке одночасно і захоплює, і мучить. Пісня нагадує, що навіть у найскладніших стосунках ми можемо знайти щось неймовірно цінне і справжнє. Це наш спосіб показати, що всі миті з коханою людиною неоціненні та потрібно насолоджуватись кожним ковтком кави разом з коханою людиною, навіть, якщо ця кава грішна", - розповіла артистка про нову дуетну пісню.

Vivienne Mort - "Фата"

Гурт запрем'єрив одразу цілий альбом. І він - спроба музикантів чесно й безкомпромісно відрефлексувати на події останніх двох років та відобразити стан української душі в темний час, її біль та її надії.

"Якщо все вдасться, цей альбом має принести слухачам відчуття, що музика опрацювала свій навколишній та внутрішній світи й поділилася з ними правдивими висновками, не піклуючись про те, які результати їй це принесе", - розповіла солістка Vivienne Mort.

OLEYNIK - "Лате"

У "Лате" розповідається історія дівчини, яка, зіткнувшись з розчаруванням у коханні, знаходить несподівану підтримку у звичних речах і жазі до самовдосконалення. Вона відкриває для себе, що чашка ароматного лате може не лише зігріти тіло, але й заспокоїти душу, нагадуючи про щасливі моменти життя.

YALLA - "ТИ і Я"

"У цьому відео я по-максимуму показала як це, коли у тебе все тремтить в середині. Ти змінюєшся від його подиху, дотику, посмішки. Коли чекаєш на його повідомлення, на зустріч з ним. Коли виникає та сама "хімія" між закоханими", - розповіла юна співачка.

The Budchuk - "Далі… Світло…"

Артист презентував альбом з відомими українськими артистами, серед яких - Монатік та гурт Tember Blanche. До платівки увійшли ремікси та 2 авторські колаборації.

"Я хочу нагадати, що музика, краса та любов здатні зціляти душі й саме це є основним меседжем нового альбому. Він світлий, танцювальний та наповнений життям. Відчуйте, просто послухайте!" - коментує прем'єру саунд-продюсер.

KAZKA - "Мушлі"

"Ця пісня - місток від summertime sadness до марафону перегляду "Сутінок". Коли душа вже просить вдягнути мʼякий шарф, а тіло ще потерпає від спеки +30. Вона про найтепліші спогади. Ця хвиля огортає тебе і не відпускає, поки з очей не потечуть сльози. Вона - про почуття, які гріють і буду гріти мене, наче той теплий мʼякий шарф", - розповіла Саша Заріцька.

Оля Полякова - "Білий налив"

У цій пісні артистка розповідає про почуття героїні тоді, коли стосунки вже згасають і це кохання починає більше нагадувати детектив. Колись героїню надихав погляд обранця, але зараз їй сумно, адже "невчасно очі коханого, як лампочки згасли".

Ptashkin - "В передчутті"

Михайло Панчишин - лідер гурту Ptashkin і ветеран війни, який переміг у двох найбільших музичних конкурсах України, повернувся до виконання ліричних пісень. І цей сингл варто послухати.

Тіна Кароль - "Відчиняю"

У новому треці артистка співає: "Відчиняю двері для нового дня, і я відчиняю двері, їду навмання". Чуттєве відео та нова робота дійсно розкрили Кароль в новому образі.

GEREGA x Golubenko - "Одинокі поверхи"

"Я люблю легкі, вайбові та стильні пісні, проте з певною історією. "Одинокі поверхи" - саме такий трек. Він про щирість, про відверту розмову, якої часто парам, що вирішили завершити свої стосунки, не вистачає. Коли я вперше почула демку, надіслану Давидом, то одразу зрозуміла, що цю історію я хочу заспівати. Вона про те, що відчувають мільйони", - розповіла GEREGA.

KALUSH - "А вона"

Ця пісня - музичний подарунок від Олега Псюка до Дня народження коханої. Це ніжна і водночас енергійна композиція, що передає всі грані справжнього кохання.

"Це пісня присвячена моїй дівчині, моїй Білобровій, на честь її Дня народження. В ній я описую кожний аспект, кожну деталь і все про неї. Послухайте, в цій пісні є дуже багато цікавих деталей", - зазначив Псюк.

ESELISHA - "18"

Ця пісня про час і про те, як він швидко летить. Головна героїня розповідає, що їй лише 18, а вона вже боїться того, як швидко минає час і не хоче думати про кінець шляху.



NAIMES - "Кілометрами"

"Я створив "Кілометрами" повністю у своєму стилі, вклавши в нього всю свою енергію та унікальне звучання. Це романтичний трек, у якому я ділюся своїми особистими переживаннями та відчуттями закоханості. Впевнений, що він знайде відгук у серцях моїх слухачів", - описав нову пісню артист.



OKS - "Я вітром уночі"

Суперфіналіст "Голос країни 10" та автор хіта "Ніченька" випускає мініальбом "НавіялО". До його складу увійшло 3 роботи: "Intro", "І нехай", "Я вітром уночі".

Фокус-треком став - "Я вітром уночі". І до нього артист вже представив mood-video.

BALSAM & OM - "Маяк"

Головними героями кліпу стала родина військових - Марія, яка служить у сухопутних військах, та Андрій - боєць 12-ї бригади "Азов" та засновник бойового братерства "Нептун".

Початок кліпу - це суб’єктивна камера GoPro Андрія, яка показує його особисті бойові виходи на фронті. Ця частина завершується потужним вибухом. Андрій ледве не загинув у той момент, але дивом вижив. Сила любові, яка рятує навіть у таких обставинах, стала натхненням для створення цієї роботи.