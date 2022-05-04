Мужские привычки, хуже измены: никогда не связывайтесь с такими

Алкоголь

Зависимость от алкоголя наступает довольно быстро. Это может не быть алкоголизмом, но злоупотребление спиртными напитками ведет к этой дороге. Сюда же можно отнести и другие патологические зависимости.

Компьютерная зависимость

Строить отношения с человеком, который не способен (или не хочет) контролировать свое время и отдает предпочтение компьютерной игре, а не реальному миру, всегда сложно и не всегда получается.

Скупость

Слишком бережливый мужчина редко пользуется большим уважением как среди женщин, так и среди друзей. Умение тратить с умом - всегда считалось признаком адекватного человека.

Нерешительность

Нерешительность нельзя назвать однозначно отрицательным качеством. Однако и положительным ее назвать тоже вряд ли можно. Если вы связались с таким мужчиной, то привыкайте, что "мужиком" в паре придется быть именно вам.

Неумение сдерживать слово

Давать обещания и даже не приложить усилий, чтобы их сдержать - явный признак недостойного человека. Если мужчина говорит, что сделает - он должен это сделать. Альтернатив быть не может.