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Мужчины ненавидят это больше всего. Названы две самые отвратительные женские черты

Новина українською →
Среда 18 мая 2022 13:28
Мужчины ненавидят это больше всего. Названы две самые отвратительные женские черты Фото: Мужчины ненавидят в женщинах эти две черты (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Психологи назвали две женские черты, которые больше всего ненавидят все мужчины. Эксперты говорят, что именно эти привычки могут стать причиной испорченных безнадежно отношений. Ведь любить несмотря ни на что - невозможно.

Об этом пишет Teawithlemon.

Она выносит мозг

Вечно недовольная женщина, которая будет пилить мужчину за сломанный кран, посиделки с друзьями за пивом или же просто за то, что он долго спит - это худший кошмар любого мужчины.

Поспите вместе с ним, пойдите на кофе с подругами, пока он на футболе с друзьями, и кран починится очень быстро.

Она запустила себя

Каждому мужчине очень хочется восхищаться любимой женщиной. Поэтому очень важно, чтобы она была привлекательной, желанной.

Вспомните про платья, духи, легкий мейк, забудьте про "дульку" и растянутый халат. Ну и конечно, побрейте ноги и все остальное. Ваш мужчина вами будет гордиться и будет готов на все.

Ранее мы писали, с какой стороны кровати должна спать женщина, чтобы иметь счастливую семью.

Также психологи рассказали об истинных причинах, почему жена может стать злой и раздражительной.

Кроме того сообщалось про пять вещей, которые никогда не перестанут мужчинам нравиться в женщинах.

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