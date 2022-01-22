Мужчины делают веки, липосакцию, а женщины - грудь и нос: Украина переживает бум пластической хирургии

Пластическая хирургия в Украине стремительно развивается, и по уровню наши специалисты уже не уступают, а порой даже опережают иностранных. Прошлый, 2021-й год отметился существенным ростом количества пластических операций, наметились определенные тенденции, а мужчины стали обращаться за коррекцией внешности чаще.
Об этом рассказал Styler известный украинский пластический хирург Дмитрий Слоссер, пластический хирург, заслуженный врач Украины.
Врач предполагает, что, возможно, люди, перешедшие на дистанционную работу и учебу, перестали нравиться себе в "зуме" и других онлайн-коммуникаторах, и захотели что-то изменить.
"Некоторые пациенты, которые обычно тратили средства на путешествия, развлечения и так далее, были лишены такой возможности из-за карантинных ограничений. Поэтому они решили осуществить давнюю мечту - сделать пластическую операцию", - предполагает Дмитрий Слоссер.
По словам хирурга, здесь особо ничего не изменилось.
Как и раньше, на первом месте среди самых востребованных запросов - маммопластика, то есть увеличение груди. А тройка самых популярных операций - пластика груди, носа и век - занимают примерно 80% от общего количества вмешательств.
Стоит отметить, что если раньше область пластической хирургии можно было смело называть сугубо женской, то теперь ситуация меняется. Еще лет 20 назад процент мужчин, обращавшихся к пластическим хирургам, не превышал 5%.
Во-первых, мужчины меньше озабочены своей внешностью и не видят причин что-то исправлять. Во-вторых, они имеют психологические опасения: все-таки операция у них ассоциируется с болью, а у мужчин преимущественно более низкий болевой порог, чем у женщин.
"Несмотря на это, сейчас могу констатировать, что мужчин - пациентов пластических хирургов стало больше, и теперь они составляют около 10% от общего количества", - говорит хирург.
Самые популярные процедуры у них - это липосакция и пластика живота, но порой мужчины обращаются за подтяжкой лица и даже пластикой век.
Фото: Дмитрий Слоссер (пресс-служба)
В последнее время увеличилось количество запросов на так называемые контурирующие и комбинированные операции. Например, часто клиентки хотят за один раз сделать несколько вмешательств - забрать жир из тех мест, где он лишний, и добавить туда, где он добавит приятного объема.
"Это действительно удобно, и довольно часто мы за один раз проводим три или четыре операции", - говорит врач.
Также стоит отметить еще одну положительную тенденцию: все больше людей, которые приходят в кабинет пластического хирурга, делают это осознанно, а не под влиянием красивой обложки или образа в Инстаграме.
Иными словами, уменьшился процент тех, кто с помощью пластической операции добивается сходства с каким-то кумиром. Их интересует естественный результат, поэтому они прислушиваются к мнению пластического хирурга, который советует, что именно нужно сделать.
Например, липофилинг, когда берется жир из разных участков тела, где есть излишки, определенным образом обрабатывается и вводится через проколы, наполняя другие участки. Этот жир содержит стволовые клетки, которые позитивно влияют на качество и цвет кожи и придают ей красивый природный объем.
Еще одна методика - плазмолифтинг, когда из собственной крови выделяются тромбоциты, и вводятся инъекционно под кожу. Это тоже заметно омолаживает кожу. При этом такие процедуры, в отличие от тех же инъекций ботулотоксина, не ограничивают кровоснабжение и не ослабляют мышцы.
По словам Дмитрия Слоссера, количество пластических операций будет и дальше расти.
Это, в частности, связано с тем, что пластические хирурги имеют возможность проводить комбинированные операции, когда человек одновременно может исправить несколько участков - лицо, грудь, бедра или живот. И все больше людей убеждаются в преимуществах и удобстве проведения таких операций.
Еще один тренд - постоянный рост качества оказания услуг и, соответственно, стоимости вмешательств.
В последние годы уровень пластической хирургии в Украине очень серьезно повысился. Результаты отечественных специалистов бывают даже лучше, чем у иностранных коллег.
"Вообще, если бы не карантинные ограничения, Украина бы давно превратилась в Мекку медицинского туризма, в частности, пластической хирургии. Ведь качество у нас не хуже, а то и лучше, а цены - доступнее", - добавил он.
Можно подытожить, что сейчас пластическая хирургия в Украине переживает золотые времена. Наши хирурги практикуют традиционные вмешательства и осваивают новые виды операций. Пластика становится безопаснее, процесс восстановления более быстрым, количество довольных пациентов неуклонно растет, а процент неудач сводится к минимуму.
Как и в прошлом году, да и все предыдущие годы, главный вопрос, на который должен найти ответ пластический хирург, когда пациент переступает порог клиники - насколько продуманным и взвешенным есть его решение.
"Бывает, что я советую пациентам взять паузу в несколько месяцев и взвесить, насколько необходима операция. Потому что главное кредо, когда решаешься на пластическую операцию - "Не уверен - не делай!" - подытожил Дмитрий Слоссер.
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