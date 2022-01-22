Мужчины делают веки, липосакцию, а женщины - грудь и нос: Украина переживает бум пластической хирургии

С чем связано повышение спроса на пластику?

Врач предполагает, что, возможно, люди, перешедшие на дистанционную работу и учебу, перестали нравиться себе в "зуме" и других онлайн-коммуникаторах, и захотели что-то изменить.

"Некоторые пациенты, которые обычно тратили средства на путешествия, развлечения и так далее, были лишены такой возможности из-за карантинных ограничений. Поэтому они решили осуществить давнюю мечту - сделать пластическую операцию", - предполагает Дмитрий Слоссер.

Какие вмешательства делают чаще всего

По словам хирурга, здесь особо ничего не изменилось.

Как и раньше, на первом месте среди самых востребованных запросов - маммопластика, то есть увеличение груди. А тройка самых популярных операций - пластика груди, носа и век - занимают примерно 80% от общего количества вмешательств.

Мужчины стали обращаться к хирургам чаще

Стоит отметить, что если раньше область пластической хирургии можно было смело называть сугубо женской, то теперь ситуация меняется. Еще лет 20 назад процент мужчин, обращавшихся к пластическим хирургам, не превышал 5%.

Во-первых, мужчины меньше озабочены своей внешностью и не видят причин что-то исправлять. Во-вторых, они имеют психологические опасения: все-таки операция у них ассоциируется с болью, а у мужчин преимущественно более низкий болевой порог, чем у женщин.

"Несмотря на это, сейчас могу констатировать, что мужчин - пациентов пластических хирургов стало больше, и теперь они составляют около 10% от общего количества", - говорит хирург.

Самые популярные процедуры у них - это липосакция и пластика живота, но порой мужчины обращаются за подтяжкой лица и даже пластикой век.

Фото: Дмитрий Слоссер (пресс-служба)

Что изменилось в области пластической хирургии

В последнее время увеличилось количество запросов на так называемые контурирующие и комбинированные операции. Например, часто клиентки хотят за один раз сделать несколько вмешательств - забрать жир из тех мест, где он лишний, и добавить туда, где он добавит приятного объема.

"Это действительно удобно, и довольно часто мы за один раз проводим три или четыре операции", - говорит врач.

Также стоит отметить еще одну положительную тенденцию: все больше людей, которые приходят в кабинет пластического хирурга, делают это осознанно, а не под влиянием красивой обложки или образа в Инстаграме.

Иными словами, уменьшился процент тех, кто с помощью пластической операции добивается сходства с каким-то кумиром. Их интересует естественный результат, поэтому они прислушиваются к мнению пластического хирурга, который советует, что именно нужно сделать.

Процедуры по омоложению очень популярны

Например, липофилинг, когда берется жир из разных участков тела, где есть излишки, определенным образом обрабатывается и вводится через проколы, наполняя другие участки. Этот жир содержит стволовые клетки, которые позитивно влияют на качество и цвет кожи и придают ей красивый природный объем.

Еще одна методика - плазмолифтинг, когда из собственной крови выделяются тромбоциты, и вводятся инъекционно под кожу. Это тоже заметно омолаживает кожу. При этом такие процедуры, в отличие от тех же инъекций ботулотоксина, не ограничивают кровоснабжение и не ослабляют мышцы.

Тренды в пластической хирургии

По словам Дмитрия Слоссера, количество пластических операций будет и дальше расти.

Это, в частности, связано с тем, что пластические хирурги имеют возможность проводить комбинированные операции, когда человек одновременно может исправить несколько участков - лицо, грудь, бедра или живот. И все больше людей убеждаются в преимуществах и удобстве проведения таких операций.

Еще один тренд - постоянный рост качества оказания услуг и, соответственно, стоимости вмешательств.

В последние годы уровень пластической хирургии в Украине очень серьезно повысился. Результаты отечественных специалистов бывают даже лучше, чем у иностранных коллег.

"Вообще, если бы не карантинные ограничения, Украина бы давно превратилась в Мекку медицинского туризма, в частности, пластической хирургии. Ведь качество у нас не хуже, а то и лучше, а цены - доступнее", - добавил он.

Можно подытожить, что сейчас пластическая хирургия в Украине переживает золотые времена. Наши хирурги практикуют традиционные вмешательства и осваивают новые виды операций. Пластика становится безопаснее, процесс восстановления более быстрым, количество довольных пациентов неуклонно растет, а процент неудач сводится к минимуму.

Главное кредо пластического неизменное: "Не уверен - не делай!"

Как и в прошлом году, да и все предыдущие годы, главный вопрос, на который должен найти ответ пластический хирург, когда пациент переступает порог клиники - насколько продуманным и взвешенным есть его решение.

"Бывает, что я советую пациентам взять паузу в несколько месяцев и взвесить, насколько необходима операция. Потому что главное кредо, когда решаешься на пластическую операцию - "Не уверен - не делай!" - подытожил Дмитрий Слоссер.