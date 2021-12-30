Актер, музыкант и пластический хирург: звездные украинские мужчины рассекретили, как отпразднуют Новый год

Звездные украинские мужчины рассекретили свои планы на Новый год, поделились необычными традициями и самыми запоминающимися моментами, которые с ними когда-либо случались в этот праздник.

Олег Савкин, Заслуженный артист Украины

Актер говорит, что этот Новый год будет отмечать с дельфинами.

Я уеду в Харьков, там есть замечательный отель с дельфинарием, так что этот праздник мне точно запомнится.

Вообще, в какой-то момент я пришел к тому, что в праздник застолья интересуют меньше, а больше хочется именно эмоциональных ощущений. Сегодня мне для удачного праздника достаточно взять бутылку шампанского, выйти на площадь и просто отдаться новогоднему настроению. А оливье, холодец и селедка под шубой ведь никуда не денутся.

В праздник нужно отдыхать душой. Домашняя обстановка - это прекрасно, но иногда надо в хорошем смысле слова отрываться. Необязательно весь день стоять у плиты, можно поручить это специально обученным людям, а самим последовать порыву души и просто получить удовольствие.

Фото: Олег Савкин

Я помню свои впечатления, как когда-то отмечал Новый год в Закопане. В полночь мы вышли на центральную улицу Крупувки. Вокруг по всему периметру были люди с фейерверками. И поскольку эти люди были из разных стран, этот фейерверк длился несколько часов - в соответствии с разницей во времени всех гостей.

Еще один яркий Новый год был у меня в Египте. Нереальное ощущение, когда ты целый день не вылезаешь из моря, и только колпак Санта-Клауса на голове напоминает тебе, что сегодня Новый год. То есть на календаре 31 декабря, а ты загораешь на пляже.

Вот это настроение дорогого стоит в новогоднюю ночь, а не бурное застолье.

Дмитрий Слоссер, пластический хирург, заслуженный врач Украины

Медик говорит, что всегда встречает Новый год дома всей семьей - это традиция. Все члены семьи на Новый год подбирают наряды в цветах соответствующих наступающему новому году. Зажигаем камин, наряжаем елку - причем верхушку на нее обязательно должен водрузить мужчина.

В новогодний вечер все ждут часа Х, когда можно разбирать подарки из-под елки. Как они под ней появляются - никто никогда не видит, поэтому вся семья, в том числе и взрослые, свято верят, что их приносит святой Николай.

В этом есть целая тайная игра - в течение дня каждый тайком от остальных кладет подарки - главное, чтобы близкие тебя не увидели. И к вечеру под елкой чудным образом вырастает целая горка из коробок и пакетов.

Фото: Дмитрий Слоссер

На Новый год даже коты - а их у нас трое - получают игрушки и деликатесы. Не забываем покормить дополнительными вкусняшками и уличных животных, обитающих возле дома. Кроме того, мы каждую зиму украшаем балконы, и наши парковые белочки тоже получают свои гостинцы - яблочки и орешки.

Ровно в полночь мы открываем шампанское, потом распахиваем окна и двери, чтобы впустить новый год. По нашей семейной традиции, идущей еще от прадедов, первым после наступления нового года порог дома должен переступить мужчина.

Еще одна наша новогодняя традиция - это письма с заветными желаниями и планами на следующий год. Мы их сохраняем запечатанными, и в конце каждого года открываем, чтобы проанализировать, что получилось из запланированного.

Евгений Хмара, украинский композитор, пианист-виртуоз

Артист, как и многие его коллеги, Новый год чаще всего встречает на сцене, а Рождество - в кругу семьи.

Но в этом году все наоборот - у нас будет большая компания - родители, родственники, кумовья, друзья, дети. Обязательно будем, петь, играть и смотреть новогодние шоу на разных телеканалах.

К праздникам мы начинаем готовиться еще перед днем Святого Николая. Нашего сына зовут Николай, поэтому это особенный праздник для нас. Детки подросли, и в этом году мы уже всей семьей наряжали настоящую большую елку.

Мы любим дарить приятные, "уютные" вещи: свечи, пледы, домашний текстиль. Ведь все наши друзья семейные, и такие подарки всегда в цене.

Фото: Евгений Хмара

Свой самый запомнившийся подарок я получил в детстве. В 90-е особенно никто не жил в роскоши. Я очень хотел Сникерс и Баунти, которые в те годы только появились, и их активно рекламировали из каждого утюга. И однажды на Новый год родители обвесили всю елку этими шоколадками, а нам сказали, что это пролетал Дед Мороз на своих санях и превратил снег в шоколадки. Счастью не было предела!

А вот самый необычный Новый год был у нас в 2019-м. Мы в новогоднюю ночь выступали в Днепре на главной площади. И почему-то организаторы решили, что не будет ни снега, ни дождя. И установили сцену без крыши.

Могу сказать, что в тот вечер разве что цунами не было. Мы выступали под ветром, ливнем, снегопадом и моросящим дождем. Думали, что люди разойдутся, а рояль сыграет свою последнюю мелодию… Но все же новогоднее чудо случилось - зрители подпевали, веселились, а я играл для них под зонтиками, которые держали надо мной администраторы.