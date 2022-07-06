Мужчина, выживший в Кременчугском ТЦ, рассказал о пережитом

Николай и Людмила Михайлец вместе уже 26 лет. За это время научились пониматься без слов. 27 июня 2022 года они едва не потеряли друг друга, оказавшись в эпицентре попадания ракеты в торговом центре "Амстор" в Кременчуге.

Своей историей они поделились с музеем "Голоса мирных".

Это был обычный понедельник. Николай с женой решили заехать в "Амстор", ведь сломался блендер. Зашли в Comfy, начали разглядывать, выбирать... Вдруг раздался ужасно громкий взрыв - и Николай потерял сознание.

"Я проснулся от того, что на меня бежит вода. На мне лежала гора мусора и металла. Я выбрался. Мысль была только одна: спасать жену", - вспоминает Николай.

Людмилу отбросило от мужа и придавило тяжелым обломком металла, который Николай долго не мог поднять. Но в конце концов справился. Вокруг них всюду что-то горело. Стены и крыши в здании торгового центра уже не было.

"Трупы лежали. Некоторые люди кричали. Некоторые просто шли, не понимая, куда они идут", - рассказывает Николай о том, что увидел вокруг.

Супруги начали искать выход везде пламени и горы металла. Идти было тяжело из-за травм, боли, залитых кровью лиц, к тому же Николай шел босиком. Они смогли выйти и, хотя и не с первой попытки, вызвать "скорую".

В больнице оказалось, что Людмила пострадала сильнее, чем казалось: сотрясение мозга, разорвана губа, поломанные ребра, открытые переломы руки. Впереди долгое лечение. Николая тоже изрядно ранило, но о себе он не волнуется. Говорит: "Я же мужчина. Я крепкий".

Теперь они мечтают поехать к сыну, который живет в Польше, чтобы быть вместе всей семьей. Но, конечно же, мечтают о мире. Слушайте и смотрите историю супругов по ссылке

"Голоса Мирных" - проект Фонда Рината Ахметова. Это крупнейший в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 20 тысяч историй.

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