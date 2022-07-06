Чоловік, який вижив у кременчуцькому ТЦ, розказав про пережите
Микола та Людмила Михайлець разом вже 26 років. За цей час навчилися розумітися без слів. 27 червня 2022 року вони ледь не втратили один одного, опинившись в епіцентрі влучання ракети у торговельному центрі "Амстор" у Кременчуці.
Своєю історією вони поділилися с музеєм "Голоси мирних".
Це був звичайний понеділок. Микола з дружиною вирішили заїхати в "Амстор", адже зламався блендер. Зайшли у Comfy, почали роздивлятися, вибирати... Аж раптом пролунав страшенно гучний вибух - і Микола втратив свідомість.
"Я прокинувся від того, що на мене біжить вода. На мені лежала гора сміття та металу. Я вибрався. Думка була лише одна: рятувати дружину", - згадує Микола.
Людмилу відкинуло від чоловіка та придавило важким уламком металу, який Микола довго не міг підняти. Але врешті-решт впорався. Навколо них усюди щось горіло. Стіни та даху у будинку торговельного центру вже не було.
"Трупи лежали. Деякі люди кричали. Деякі просто йшли, не розуміючи, куди вони йдуть", - розповідає Микола про те, що побачив навколо.
Подружжя почало шукати вихід скрізь полум'я та гори металу. Йти було важко через травми, біль, залиті кров’ю обличчя, до того ж Микола йшов босоніж. Вони змогли вийти та, хоча й не з першої спроби, викликати "швидку".
У лікарні виявилося, що Людмила постраждала сильніше, ніж здавалося: струс мозку, розірвана губа, поламані ребра, відкриті переломи руки. Попереду довге лікування. Миколу теж неабияк поранило, але про себе він не хвилюється. Каже: "Я ж чоловік. Я міцний".
Тепер вони мріють поїхати до сина, який живе у Польщі, щоб бути разом усією родиною. Та, звісно ж, мріють про мир. Слухайте та дивіться історію подружжя за посиланням
"Голоси Мирних" - проект Фонду Ріната Ахметова. Це найбільший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів Музею вже налічує понад 20 тисяч історій.
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