ЧП в метро Киева: появились первые детали дебоша (видео)

На станции метро Оболонь мужчина устроил переполох
В Киеве, на станции метро Оболонь, в четверг, 28 ноября, молодой человек устроил странный дебош. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.
Как сообщается, молодой человек по неизвестным причинам начал бросаться в работников метрополитена стеклянными бутылками. Успокоить дебошира удалось не сразу и сотрудникам метрополитена пришлось вызвать полицию. Для того, чтобы скрутить агрессивного молодого человека, понадобилось четыре человека.
Мужчина устроил переполох на станции метро Оболонь в Киеве
Что стало причиной такого неадекватного поведения – неизвестно, но очевидцы происшествия отметили, что таких людей нельзя подпускать к пассажирам.
Дебош на станции метро Оболонь
В комментариях под публикацией пользователи высказали предположение, что молодой человек находился под воздействием наркотиков или алкоголя и именно поэтому он был неадекватен.
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