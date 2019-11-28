НП в метро Києва: з'явилися перші деталі переполоху (відео)

На станції метро Оболонь чоловік влаштував переполох
У Києві, на станції метро Оболонь, у четвер, 28 листопада, молодий чоловік влаштував дивний дебош. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.
Як повідомляється, молодий чоловік з невідомих причин почав кидатися на працівників метрополітену скляними пляшками. Заспокоїти дебошира вдалося не відразу і співробітникам метрополітену довелося викликати поліцію. Для того, щоб скрутити агресивного молодика, знадобилося чотири людини.
Чоловік влаштував переполох на станції метро Оболонь у Києві
Що стало причиною такої неадекватної поведінки – невідомо, але очевидці події зазначили, що таких людей не можна підпускати до пасажирів.
Дебош на станції метро Оболонь
У коментарях під публікацією користувачі висловили припущення, що молодий чоловік перебував під впливом наркотиків або алкоголю і саме тому він був неадекватний.
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