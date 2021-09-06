Мужчина проглотил мобильный телефон: врачи вынимали его по частям

Хирурги часто сталкиваются с тем, что в желудки людей попадают посторонние предметы – монеты, пуговицы, части игрушек и кости. Однако случай в Косово поразил даже опытных врачей.

В больницу за помощью обратился 33-летний местный житель, который проглотил мобильный телефон Nokia 3310 целиком. С телефоном в желудке он проходил четыре дня и только после этого обратился к медикам.

Мужчине сделали рентген и на снимке действительно обнаружили мобильный телефон с кнопками.

Хирургам пришлось провести сложную операцию и разделить телефон на три части с помощью эндоскопии. Посторонний предмет был слишком большим, чтобы желудок мог его переварить. Тем более, пациент был в опасности – аккумуляторная кислота могла вытечь и спровоцировать сильное отравление.

В Косово мужчина целиком проглотил мобильный телефон

Стоит отметить, что хирурги справились с операцией без разрезания желудка. Все части телефона достали с помощью эндоскопа. Операция прошла успешно, без осложнений и пациент чувствует себя хорошо.

С какой целью он проглотил мобильный телефон – он врачам не рассказал.