Мужчина был с ножом и топором: всплыли детали пожара в "Эпицентре"

Пожар в "Эпицентре" (Фото: dsns.gov.ua)

В Первомайске Николаевской области вспыхнул пожар в здании гипермаркета "Эпицентр". Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара, к счастью, нет. Все посетители успели выйти из здания торгового центра.

Как сообщают в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области, здание "Эпицентр" подожгли намеренно. Нарушителя уже установлен и задержан. Им оказался местный 37-летний житель.

"Установлено, что 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, и поджегши помещения, бросился бежать. Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских", - сообщили в полиции.

Отмечается, что преступник ранее уже привлекался к уголовной ответственности, его задержали и доставили в Первомайское управление полиции. Здание "Эпицентра" продолжают тушить пожарные. На месте происшествия находится 10 пожарных и 2 единицы техники.

Кроме того, очевидцы сообщают, что поджигателей могли быть двое. Одного удалось задержать охране, а второй успел скрыться до приезда полиции.

В комментарии "Преступности.НЕТ" в управлении ГАСИ в Николаевской области сообщили, что у "Эпицентр" на данный момент не введен в эксплуатацию.

"Разрешение на выполнение строительных работ есть, но он не введен в эксплуатацию". - сообщил источник.

Как сообщил собеседник в Государственной архитектурно-строительной инспекции, по информации, достоверность которой сейчас проверяется, торговый центр начал работу без надлежащих разрешительных документов со стороны контролирующих органов.

По словам собеседника издания, на момент пожара в "Эпицентре" не работали, в том числе система пожаротушения и пожарная сигнализация – они были установлены, но пока не подключены.

"Все системы, необходимые для жизнедеятельности "Эпицентра", были смонтированы, но не введены в действие, в том числе и пожарная сигнализация", - отметил специалист.

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