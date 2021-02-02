Чоловік був з ножем і сокирою: спливли деталі пожежі в "Епіцентрі"

Пожежа в "Епіцентрі" (Фото: dsns.gov.ua)

У Первомайську Миколаївської області спалахнула пожежа в будівлі гіпермаркету "Епіцентр". Вогонь охопив площу в 800 квадратних метрів. Постраждалих в результаті пожежі, на щастя, немає. Усі відвідувачі встигли вийти з будівлі торгового центру.

Як повідомляють в пресслужбі Національної поліції Миколаївської області, будівлю "Епіцентр" підпалили навмисно. Порушника вже встановлено і затримано. Ним виявився місцевий 37-річний житель.

"Встановлено, що 37-річний чоловік прийшов у торговий центр з ножем і сокирою. У відділі лакофарбових товарів почав розливати займисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік вдарив його сокирою, і підпаливши приміщення, кинувся бігти. Інші охоронці разом зі співробітниками поліції охорони наздогнали та затримали зловмисника у дворах, де ще один з працівників отримав удар сокирою. На місце події охоронці викликали поліцейських", - повідомили в поліції.

Відмічається, що злочинець вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності, його затримали та доставили в Первомайське управління поліції. Будову "Епіцентру" продовжує тушити пожежники. На місці виникнення знаходиться 10 пожежників та 2 одиниці техніки.

Крім того, очевидці повідомляють, що підпалювачів може бути двоє. Одного вдалося затримати охоронцям, а другий встиг втекти до приїзду поліції.

У коментарі "Преступности.НЕТ" в управлінні ДАБІ в Миколаївській області повідомили, що у "Епіцентр" на цей момент не введений в експлуатацію.

"Дозвіл на виконання будівельних робіт є, але він не введений в експлуатацію". - повідомило джерело.

Як повідомив співрозмовник в Державній архітектурно-будівельній інспекції, за інформацією, правдивість якої зараз перевіряється, торговий центр почав роботу без належних дозвільних документів з боку перевірчих органів.

За словами співрозмовника видання, на момент пожежі в "Епіцентрі" не працювали, в тому числі система пожежогасіння та пожежна сигналізація - вони були встановлені, але поки не підключені.

"Всі системи, необхідні для життєдіяльності" Епіцентру ", були змонтовані, але не введені в дію, в тому числі й пожежна сигналізація", - зазначив фахівець.

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