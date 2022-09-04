UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Муж и сын погибли в один день": женщина рассказала свою историю музею Фонда Ахметова

Фото: "муж и сын погибли в один день": женщина рассказала свою историю музею фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Муж Оксаны погиб во время обстрела на глазах у 13-летнего сына, который вскоре скончался от ранений. Сама она, мама троих детей пережила несколько операций, не сразу узнав о смерти младшего.

История жительницы Лимана Донецкой области вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Это было после Пасхи, очень рано утром. Не было воздушной тревоги. Начали выскакивать стекла, я не могла понять, что происходит", - рассказывает Оксана.

Под минометным обстрелом семья пыталась выбежать из дома и добраться до погреба. Мужчину убило сразу - успел лишь коротко вскрикнуть. Оксану отбросило взрывной волной. Везде дим ничего не видела, только слышала крик своего сына. Ребенку задело ноги, и обломок от мины застрял возле сердца.

Оксану с сыном оттащили в погреб. Они лежали там несколько часов и истекали кровью, ведь "скорая" не могла приехать из-за обстрела. Позже их забрали сотрудники МЧС. Женщина сильно пострадала: обломки от мин в печени, рука в очень сложном состоянии. Ребенка отвезли в другую больницу, где 13-летний мальчик скончался от полученных ранений.

"Мне делали операцию, а моего сына хоронила моя мать. Я этого не знала... Мне долго не говорили о его смерти, но я что - то чувствовала, как каждая мать чувствует ребенка", - признается женщина.

После ряда операций, лекарств, работы с психологами Оксана восстанавливается. В Днепре, где ее оперировали впервые, хотели ампутировать руку, но конечность взялись спасти во Львове, где она находится сейчас. Женщина мечтает вернуться и поехать на кладбище к родным... Двое старших сыновей Оксаны, пережив потерю отца и брата, очень волнуются за мать.

"Когда я лежала в реанимации, дети просили: „Мамочка, живи“. Хоть им 18 и 19 лет, мама нужна все равно. Мне надо жить ради них", - говорит женщина.

Своей историей Оксана поделилась с музеем "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает уже более 30 000 историй.

Каждая история важна. Расскажите свою! Поделиться историей можно так:

- напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію и пригласите друзей присоединиться;

- воспользуйтесь чат-ботом t.me/civilvoicesmuseum_bot в Telegram;

- посетите портал музея https://civilvoicesmuseum.org/ и нажмите "Рассказать историю" справа сверху;

- позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат АхметовВторжение России в Украину