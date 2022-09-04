"Муж и сын погибли в один день": женщина рассказала свою историю музею Фонда Ахметова

"Это было после Пасхи, очень рано утром. Не было воздушной тревоги. Начали выскакивать стекла, я не могла понять, что происходит", - рассказывает Оксана.

Под минометным обстрелом семья пыталась выбежать из дома и добраться до погреба. Мужчину убило сразу - успел лишь коротко вскрикнуть. Оксану отбросило взрывной волной. Везде дим ничего не видела, только слышала крик своего сына. Ребенку задело ноги, и обломок от мины застрял возле сердца.

Оксану с сыном оттащили в погреб. Они лежали там несколько часов и истекали кровью, ведь "скорая" не могла приехать из-за обстрела. Позже их забрали сотрудники МЧС. Женщина сильно пострадала: обломки от мин в печени, рука в очень сложном состоянии. Ребенка отвезли в другую больницу, где 13-летний мальчик скончался от полученных ранений.

"Мне делали операцию, а моего сына хоронила моя мать. Я этого не знала... Мне долго не говорили о его смерти, но я что - то чувствовала, как каждая мать чувствует ребенка", - признается женщина.

После ряда операций, лекарств, работы с психологами Оксана восстанавливается. В Днепре, где ее оперировали впервые, хотели ампутировать руку, но конечность взялись спасти во Львове, где она находится сейчас. Женщина мечтает вернуться и поехать на кладбище к родным... Двое старших сыновей Оксаны, пережив потерю отца и брата, очень волнуются за мать.

"Когда я лежала в реанимации, дети просили: „Мамочка, живи“. Хоть им 18 и 19 лет, мама нужна все равно. Мне надо жить ради них", - говорит женщина.

Своей историей Оксана поделилась с музеем "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает уже более 30 000 историй.

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