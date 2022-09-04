"Чоловік і син загинули в один день": жінка розповіла свою історію музею Фонду Ахметова

"Це було після Великодня, дуже рано вранці. Не було повітряної тривоги. Почали вискакувати шибки, я не могла зрозуміти, що відбувається", - розповідає Оксана.

Під мінометним обстрілом родина намагалася вибігти з дому та дістатися льоху. Чоловіка вбило одразу - встиг лише коротко скрикнути. Оксану відкинуло вибуховою хвилею. Скрізь дим нічого не бачила, тільки чула крик свого сина. Дитині зачепило ноги, та уламок від міни застряг біля серця.

Оксану з сином відтягли в льох. Вони лежали там кілька годин та спливали кров’ю, адже "швидка" не могла приїхати через обстріл. Пізніше їх забрали працівники МНС. Жінка сильно постраждала: уламки від мін у печінці, рука у дуже складному стані. Дитину відвезли до іншої лікарні, де 13-річний хлопчик помер від отриманих поранень.

"Мені робили операцію, а мого сина ховала моя мати. Я цього не знала... Мені довго не говорили про його смерть, але я щось відчувала, як кожна мати відчуває дитину", - зізнається жінка.

Після низки операцій, ліків, роботи з психологами Оксана відновлюється. У Дніпрі, де її оперували вперше, хотіли ампутувати руку, але кінцівку взялися врятувати у Львові, де вона перебуває зараз. Жінка мріє повернутися та поїхати на кладовище до рідних... Двоє старших синів Оксани, переживши втрату батька та брата, дуже хвилюються за матір.

"Коли я лежала у реанімації, діти просили: „Матусю, живи“. Хоч їм 18 та 19 років, мама потрібна все одно. Мені треба жити заради них", - каже жінка.

Своєю історією Оксана поділилася із музеєм "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 30 000 історій.

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