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Чоловік облив дружину окропом в Запоріжжі: у справі стався дивний поворот

STYLERЖиття    16.10.2019 - 14:14
Чоловік облив дружину окропом в Запоріжжі: у справі стався дивний поворот
Чоловік облив дружину окропом у Запоріжжі (колаж: РБК-Україна)

У Запоріжжі чоловік намагався розправитися з молодою дружиною

У Запоріжжі наприкінці липня стався страшний інцидент - цивільний чоловік навмисно облив окропом свою 24-річну дружину, коли та спала. Молода мама двох дітей отримала 21% опіків і до середини жовтня перебувала на лікуванні.

Весь цей час обвинувачуваний у нападі на Анастасію Шаповалову перебував у СІЗО ухвалою суду, який заарештував його на два місяці.

При наступному засіданні, Дмитру Межебицькому змінили міру запобіжного заходу й відпустили його додому під цілодобовий домашній арешт.

Чоловік облив дружину окропом в Запоріжжі: у справі стався дивний поворот

Чоловік облив дружину окропом у Запоріжжі (колаж: РБК-Україна)

Прокурор вже подав апеляцію на рішення Ленінського райсуду в Запоріжжі. А волонтер Злата Некрасова, яка весь цей час допомагала Насті з лікуванням, розповіла, що рішення суду стало несподіванкою для сторони захисту. Як виявилося, адвокатів Шаповалової не запросили на засідання.

Опубліковано Златою Некрасовою Субота, 12 жовтня 2019 р.

Чоловік облив дружину окропом у Запоріжжі (відео: facebook.com)

Варто зазначити, що за ці два місяці підозрюваний намагався чорнити Настю, розповідаючи про те, що вона пила і регулярно зраджувала йому. А за словами дівчини, чоловік бив і знущався над нею. Настя терпіла все це, оскільки їй нікуди було йти. Дівчина - кругла сирота, і жила з дітьми в будинку чоловіка.

Крім того, відомо, що Настя кілька днів тому повернулася до дітей в Запоріжжя. Невідомо, де вони проживають зараз, так як власного житла і близьких родичів у них немає.

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