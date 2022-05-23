Муж Камалии подарил ей на день рождения миллион евро. Уже известно, куда певица их потратит

Певица Камалия получила в подарок от своего мужа миллион евро. Эти деньги пойдут на реконструкцию и строительство жилья, учебных заведений.

Об этом она рассказала в программе "Зірковий шлях" от телеканала "Украина", что сейчас выходит на "Индиго TV".

Сейчас певица работает над тем, чтобы помочь переселенцам из Украины адаптироваться за рубежом.

"Захур (муж. - Ред.) подарил мне на день рождения более миллиона евро на расходы, которые сейчас идут на строительство, реконструкцию бывших учебных заведений. Специально строится жилье для 750 украинский семей, беженцев из горячих точек. Он такой вклад сделал. Это лучший для меня подарок, потому что я могу подарить людям радость", - сказала Камалия.

Певица говорит, что постоянно общается с людьми, которые в Украине потеряли все, что имели. Она понимает, насколько сложно людям находиться в чужой стране.

"Они совсем растеряны, им всем очень хочется домой. Многие люди возвращаются в Украину, потому что не выдерживают. И моя цель - создать как можно более комфортные условия для наших беженцев, чтобы они чувствовали себя, как дома.

Поэтому сейчас мы строим 3 дома в Германии. Там будут работать детские сады, будет школа для учеников 1-12 классов, где будут преподавать украинские учителя. Также там будут работать два психолога. Ежемесячно на поддержку, охрану, питание, коммунальные услуги будет тратиться около полумиллиона евро", - рассказала артистка.

Певица, настоящее имя которой Наталья Викторовна Шмаренкова, в 2003 вышла замуж за британо-украинского миллионера пакистанского происхождения Мохаммада Захура. В сентябре 2013 года у пары родились двойня - дочери Арабелла и Мирабелла.