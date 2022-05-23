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Чоловік Камалії подарував їй на день народження мільйон євро. Уже відомо, куди співачка їх витратить

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Понеділок 23 травня 2022 16:18
Чоловік Камалії подарував їй на день народження мільйон євро. Уже відомо, куди співачка їх витратить Фото: Камалія отримала від Захура на день народження мільйон євро (facebook.com/KamaliyaOfficial)
Автор: Світлана Мащенко

Співачка Камалія отримала в подарунок від свого чоловіка мільйон євро. Ці гроші підуть на реконструкцію і будівництво житла, учбових закладів.

Про це вона розповіла в програмі "Зірковий шлях" від телеканалу "Україна", що зараз виходить на "Індиго TV".

Наразі співачка працює над тим, щоб допомогти переселенцям з України адаптуватися за кордоном.

"Захур (чоловік. - Ред.) подарував мені на день народження більше мільйона євро: на витрати, які зараз йдуть на будування, реконструкцію колишніх учбових закладів. Спеціально будується житло для 750 український сімей, біженців із гарячих точок. Він такий внесок зробив. Це найкращий для мене подарунок, тому що я можу подарувати людям радість", - сказала Камалія.

Співачка каже, що постійно спілкується з людьми, які в Україні втратили все, що мали. Вона розуміє, наскільки складно людям перебувати в чужій країні.

"Вони зовсім розгублені, їм всім дуже хочеться додому. Багато людей повертаються в Україну, тому що не витримують. І моя ціль - створити якомога більш комфортні умови для наших біженців, щоб вони почувалися, як удома.

Тому зараз ми будуємо 3 будинки в Німеччині. Там працюватимуть дитячі садочки, буде школа для учнів 1-12 класів, де викладатимуть українські вчителі. Також там працюватимуть два психологи. Щомісяця на підтримку, охорону, харчування, комунальні послуги буде витрачатися близько півмільйона євро", - розповіла артистка.

Співачка, справжнє ім'я якої Наталія Вікторівна Шмаренкова, у 2003 одружилася з британсько-українським мільйонером пакистанського походження Мохаммадом Захуром. У вересні 2013 року у пари народилися двійня - доньки Арабелла та Мірабелла.

Раніше ми писали, що російські окупанти розстріляли під Києвом коней співачки Камалії.

Зазначимо, ще до повномасштабної війни Камалія разом з іншими зірками закликала підтримувати українську армію.

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Камалия
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