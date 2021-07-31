Муж не хочет детей: важные советы женщинам, как правильно действовать в такой ситуации

Почему мужчины не хотят детей?

На самом деле, говорят психологи, есть несколько типичных причин этого нежелания:

внешние (финансовые трудности в семье, неготовность, частые переезды)

внутренние или психологические (кризис в отношениях, эгоизм мужа или его инфантильная позиция).

"Возможно, сегодня ваш муж и не хочет детей, возможно, он перевыполнил план в предыдущих отношениях, а возможно, считает, что пока не может это позволить материально... Есть множество причин, почему не стоит впадать в отчаяние и думать, что он вас не любит", - комментирует Адамова.

Как же действовать в этой ситуации?

Специалист советует прислушиваться к другим колокольчикам в ваших отношениях, чтобы точно понять, любит ли вас муж и насколько его мнение относительно детей радикально.

"Обращайте внимание на то, как муж относится к вам, имеете ли вы общие ценности, настолько он порядочен в отношении вас - верен и предан", - говорит психолог и добавляет, что есть довольно мудрый комментарий опытных мам: "Если бы я слушала своего мужа, у меня бы никогда не было детей".

По словам психолога, в отношениях следует делать акцент на удовольствии и наслаждении, а уже тогда вопрос с детьми решится сам собой.