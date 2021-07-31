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Муж не хочет детей: важные советы женщинам, как правильно действовать в такой ситуации

Новина українською →
Суббота 31 июля 2021 08:00
Муж не хочет детей: важные советы женщинам, как правильно действовать в такой ситуации Психолог дала советы украинкам, чьи мужья не хотят иметь детей (freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Вы мечтаете о ребенке, а ваш муж, мягко говоря, не в восторге от этой идеи? Стоит ли бить тревогу и как правильно действовать в такой ситуации?

Ответ на этот вопрос дала известная психолог и коуч Елена Адамова в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Почему мужчины не хотят детей?

На самом деле, говорят психологи, есть несколько типичных причин этого нежелания:

  • внешние (финансовые трудности в семье, неготовность, частые переезды)
  • внутренние или психологические (кризис в отношениях, эгоизм мужа или его инфантильная позиция).

"Возможно, сегодня ваш муж и не хочет детей, возможно, он перевыполнил план в предыдущих отношениях, а возможно, считает, что пока не может это позволить материально... Есть множество причин, почему не стоит впадать в отчаяние и думать, что он вас не любит", - комментирует Адамова.

Как же действовать в этой ситуации?

Специалист советует прислушиваться к другим колокольчикам в ваших отношениях, чтобы точно понять, любит ли вас муж и насколько его мнение относительно детей радикально.

"Обращайте внимание на то, как муж относится к вам, имеете ли вы общие ценности, настолько он порядочен в отношении вас - верен и предан", - говорит психолог и добавляет, что есть довольно мудрый комментарий опытных мам: "Если бы я слушала своего мужа, у меня бы никогда не было детей".

По словам психолога, в отношениях следует делать акцент на удовольствии и наслаждении, а уже тогда вопрос с детьми решится сам собой.

Напомним, ранее сексолог предостерегла украинок от мужчин-манипуляторов и рассказала, как распознать и обуздать таких "кадров".

Также забирайте себе эти топ-5 советов психолога относительно того, как разжечь огонь в отношениях.

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