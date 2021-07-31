Чоловік не хоче дітей: важливі поради жінкам, як правильно діяти у такій ситуації

Ви мрієте про дитину, а ваш чоловік, м'яко кажучи, не в захваті від цієї ідеї? Чи варто бити на сполох і як правильно діяти в такій ситуації?

Відповідь на це питання дала відома психологиня і коуч Олена Адамова в ефірі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Чому чоловіки не хочуть дітей?

Насправді, кажуть психологи, є кілька типових причин цього небажання:

зовнішні (фінансові труднощі в сім'ї, неготовність, часті переїзди)

внутрішні або психологічні (криза у відносинах, егоїзм чоловіка чи його інфантильна позиція).

"Можливо, сьогодні ваш чоловік і не хоче дітей, можливо, він перевиконав план у попередніх стосунках, а можливо, вважає, що поки не може дозволити це матеріально... Є безліч причин, чому не варто впадати у відчай і думати, що він вас не любить", - коментує Адамова.

Як же діяти у цій ситуації?

Фахівець радить прислухатись до інших дзвіночків у ваших стосунках, щоб точно зрозуміти, чи кохає вас чоловік і наскільки його думка щодо дітей радикальна.

"Звертайте увагу на те, як чоловік ставиться до вас, чи маєте ви спільні цінності, настільки він порядний щодо вас - вірний і відданий", - каже психологиня і додає, що є досить мудрий коментар досвідчених мам: "Якщо б я слухала свого чоловіка, у мене б ніколи не було дітей".

За словами психологині, у стосунках слід робити акцент на задоволенні і насолоді, а вже тоді питання з дітьми вирішиться само собою.