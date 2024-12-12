У музеї "Голоси мирних" вийшло публічне інтерв‘ю з митцем та пілотом Гідо Хайсігом

У рамках документаційного проєкту "Щоденники мирних: голоси тих, хто вижив, і тих, хто ні" музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова 18 грудня відбудеться публічне інтерв’ю з Гідо Хайсігом. Захід проходитиме у Музеї історії міста Києва.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.
Гідо Хайсіг - німецький пілот та митець, який понад 12 років живе та працює в Україні. Він відомий як автор артбуку "Мовчазні герої" - збірки історій про звичайних українців, життя яких змінила війна. У цьому виданні Гідо через ілюстрації та тексти передає переживання, силу духу та надію героїв цих оповідей.
Модеруватиме інтерв’ю Наталія Ємченко, директорка з комунікацій SCM, членкиня Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.
Під час бесіди "Артбук як его-документ: якою мовою говорити зі світом про війну в Україні" йтиметься про:
Вхід вільний за підтвердженою реєстрацією у музеї "Голоси Мирних".
Коли: 18 грудня, о 17:30
Де: у Музеї історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7)
Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова містить вже понад 120 тисяч історій про війну. Це найбільша у світі колекція історій мирних людей, які постраждали від війни РФ проти України.