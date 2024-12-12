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У музеї "Голоси мирних" вийшло публічне інтерв‘ю з митцем та пілотом Гідо Хайсігом

Фото: у музеї "Голоси мирних" вийшло публічне інтерв‘ю з митцем та пілотом Гідо Хайсігом (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

У рамках документаційного проєкту "Щоденники мирних: голоси тих, хто вижив, і тих, хто ні" музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова 18 грудня відбудеться публічне інтерв’ю з Гідо Хайсігом. Захід проходитиме у Музеї історії міста Києва.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Гідо Хайсіг - німецький пілот та митець, який понад 12 років живе та працює в Україні. Він відомий як автор артбуку "Мовчазні герої" - збірки історій про звичайних українців, життя яких змінила війна. У цьому виданні Гідо через ілюстрації та тексти передає переживання, силу духу та надію героїв цих оповідей.

Модеруватиме інтерв’ю Наталія Ємченко, директорка з комунікацій SCM, членкиня Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

Під час бесіди "Артбук як его-документ: якою мовою говорити зі світом про війну в Україні" йтиметься про:

  • Як і чому змінюється ставлення світу до війни в Україні?
  • Як говорити зі світом про війну, щоб не втомлювалися чути?
  • Художній підхід до фіксації подій війни ― коли починати? 
  • Як створити свій артбук без захмарних витрат?

Вхід вільний за підтвердженою реєстрацією у музеї "Голоси Мирних".

Коли: 18 грудня, о 17:30

Де: у Музеї історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7)

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова містить вже понад 120 тисяч історій про війну. Це найбільша у світі колекція історій мирних людей, які постраждали від війни РФ проти України.

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Рінат Ахметов