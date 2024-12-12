В музее "Голоса мирных" вышло публичное интервью с художником и пилотом Гидо Хайсигом

Гидо Хайсиг - немецкий пилот и художник, который более 12 лет живет и работает в Украине. Он известен как автор артбука "Молчаливые герои" - сборника историй об обычных украинцах, жизнь которых изменила война. В этом издании Гидо через иллюстрации и тексты передает переживания, силу духа и надежду героев этих рассказов.

Модерировать интервью будет Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Во время беседы "Артбук как эго-документ: на каком языке говорить с миром о войне в Украине" речь пойдет о:

Как и почему меняется отношение мира к войне в Украине?

Как говорить с миром о войне, чтобы не уставали слышать?

Художественный подход к фиксации событий войны - когда начинать?

Как создать свой артбук без заоблачных затрат?

Вход свободный по подтвержденной регистрации в музее "Голоса Мирных".

Когда: 18 декабря, в 17:30

Где: в Музее истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7)

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова содержит уже более 120 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны РФ против Украины.