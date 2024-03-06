У музеї "Голоси мирних" вийшла історія підлітка, якого повернули після незаконного вивезення до РФ

Олексій запам’ятав і довгу та виснажливу дорогу з Херсонщини до анапи, і свій внутрішній спротив цій поїздці. Адже лише у дорозі дізнався, що зміна триватиме довше, ніж заявлені від початку 10 днів.

"Я на 21 день не погодився б їхати. Мені дуже сильно хотілося додому одразу, як відчував щось. А десь за тиждень в анапі стали говорити, що кордон між Херсоном та Кримом закрили", - мовить Олексій.

Час спливав, але про повернення додому не йшлося взагалі. Одного дня дітей, вивезених із України, переселили із табору до готелю і відправили до місцевої школи.

"Я мав іти до 9 класу, але мене записали до 7-го. Там були інші хлопчики і дівчатка з Херсонської області, теж по 14 років, і всі так само, як я, були шоковані. А росіяни говорили, що ми нерозвинені. Вони вважали себе вищою расою, мовляв, це ти приїхав на їх територію. Говорили, що ти тут ніхто і звати тебе ніяк", - розповідає Олексій.

Його історія повернення додому увійшла до музею Фонду Ріната Ахметова, який зібрав понад 100 тисяч історій мирних мешканців України про війну з перших вуст. Дивіться та слухайте тут: https://bit.ly/3uNbMGF

Зимова зміна «Блогер Кемп» від Фонду цього року була особливою - у таборі на Закарпатті відпочивали, оздоровлювалися та проходили психологічну реабілітацію хлопці й дівчата, яких було незаконно вивезено до росії та вдалося повернути додому. Фонд Ріната Ахметова у співпраці з Офісом уповноваженого Верховної Ради з прав людини першим надав комплексну допомогу цим дітям та підліткам.

Розкажіть свою історію про війну на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.