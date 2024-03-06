В музее "Голоса мирных" вышла история подростка, которого вернули после незаконного вывоза в РФ

Алексей запомнил и долгую и изнурительную дорогу из Херсонщины в анапу, и свое внутреннее сопротивление этой поездке. Ведь только в пути он узнал, что смена будет продолжаться дольше, чем заявленные с начала 10 дней.

"Я на 21 день не согласился бы ехать. Мне очень сильно хотелось домой сразу, как чувствовал что-то. А где-то через неделю в анапе стали говорить, что границу между Херсоном и Крымом закрыли", - говорит Алексей.

Время шло, но о возвращении домой речь не шла вообще. Однажды детей, вывезенных из Украины, переселили из лагеря в гостиницу и отправили в местную школу.

"Я должен идти в 9 класс, но меня записали в 7-й. Там были другие мальчики и девочки из Херсонской области, тоже по 14 лет, и все так же, как я, были шокированы. А россияне говорили, что мы неразвиты". Они считали себя высшей расой, мол, это ты приехал на их территорию. Говорили, что ты здесь никто и зовут тебя никак", – рассказывает Алексей.

Его история возвращения домой вошла в музей Фонда Рината Ахметова, собравшего более 100 тысяч историй мирных жителей Украины о войне из первых уст. Смотрите здесь: https://bit.ly/3uNbMGF

Зимняя смена «Блогер Кемп» от Фонда в этом году была особенной - в лагере в Закарпатье отдыхали, оздоровлялись и проходили психологическую реабилитацию ребята, которые были незаконно вывезены в Россию и удалось вернуть домой. Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Офисом уполномоченного Верховной Рады по правам человека первым оказал комплексную помощь этим детям и подросткам.

Расскажите свою историю о войне на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.