Музей "Голоси мирних" став першим представником України в Oral History Association

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова отримав членство в Oral History Association (ОНА) - міжнародній Асоціації усної історії, що базується у місті Вейко в американському штаті Техас. Музей є першим і поки що єдиним представником України в цій спільноті.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Музей "Голоси мирних" - масштабний у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже майже 65 тисяч історій.

Музей щодня працює над збереженням національної пам’яті України, щоби правда про війну не була забута, а імена, голоси та обличчя її свідків і жертв не перетворилися на суху статистику.

ОНА працює з 1966 року і об’єднує викладачів, студентів, істориків, архівістів, бібліотекарів і кінематографістів.

У 2022 році Асоціація засудила повномасштабне вторгнення росії в Україну, зазначивши: "Мета цієї агресії — зробити невидимою історію українського народу". Спільнота підтримує роботу тих, хто документує звірства росіян.