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Музей "Голоса мирных" стал первым представителем Украины в Oral History Association

Новина українською →
Среда 29 марта 2023 20:58
Музей "Голоса мирных" стал первым представителем Украины в Oral History Association Музей "Голоса мирных" стал первым представителем Украины в Oral History Association (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова получил членство в Oral History Association (ОНА) - международной Ассоциации устной истории, базирующейся в городе Вейко в американском штате Техас. Музей является первым и пока единственным представителем Украины в этом сообществе.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Музей "Голоса мирных" - масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает уже около 65 тысяч историй.

Музей каждый день работает над сохранением национальной памяти Украины, чтобы правда о войне не была забыта, а имена, голоса и лица ее свидетелей и жертв не превратились в сухую статистику.

Она работает с 1966 года и объединяет преподавателей, студентов, историков, архивистов, библиотекарей и кинематографистов.

В 2022 году Ассоциация осудила полномасштабное вторжение россии в Украину, отметив: "Цель этой агрессии - сделать невидимой историю украинского народа". Сообщество поддерживает работу тех, кто документирует зверства россиян.

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Ринат Ахметов