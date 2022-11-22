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Музей "Голоси мирних" представив новий подкаст із директором музею Варшавського повстання

Фото: директор музею Варшавського повстання Ян Олдаковський (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова представив новий подкаст, до якого увійшло інтерв'ю Яна Олдаковського, директора музею Варшавського повстання.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

У подкасті Олдаковський назвав геноцидом злочини російської армії проти мирних українців та пояснив, чому саме так вважає.

Також експерт розповів про те, чому Польща підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, та наголосив на важливості збирання історій мирних людей, які стали жертвами або свідками війни.

Музей проводить серію інтерв’ю з відомими істориками, мислителями, митцями, експертами у сфері збереження національної пам’яті та ділиться ними у форматі подкасту "Голоси мирних".

Нагадаємо, музей "Голоси мирних" - найбільший у світі архів історій мирних людей, які постраждали від війни Росії проти України. Наразі архів музею налічує вже понад 50 000 справжніх та відвертих історій з перших вуст.

Поділитися історією можна так:

  • напишіть вашу історію на власній Facebook-сторінці з хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію та запросіть друзів долучитися;
  • скористайтеся чат-ботом t.me/civilvoicesmuseum_bot у Telegram;
  • відвідайте портал музею https://civilvoicesmuseum.org/ та натисніть "Розповісти історію" праворуч зверху;
  • зателефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001
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