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Музей "Голоса мирных" представил новый подкаст с директором музея Варшавского восстания

Фото: директор музея Варшавского восстания Ян Олдаковский (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова представил новый подкаст, в который вошло интервью Яна Олдаковского, директора музея Варшавского восстания.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

В подкасте Олдаковский назвал геноцидом преступления российской армии против мирных украинцев и объяснил, почему так считает.

Также эксперт рассказал о том, почему Польша поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения, и отметил важность сбора историй мирных людей, ставших жертвами или свидетелями войны.

Музей проводит серию интервью с известными историками, мыслителями, художниками, экспертами в области сохранения национальной памяти и делится ими в формате подкаста "Голоса мирных".

Напомним, музей "Голоса мирных" - самый большой в мире архив историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Архив музея насчитывает уже более 50 000 настоящих и откровенных историй из первых уст.

Поделиться историей можно так:

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  • воспользуйтесь чат-ботом t.me/civilvoicesmuseum_bot в Telegram;
  • посетите портал музея https://civilvoicesmuseum.org/ и нажмите "Рассказать историю" справа сверху;
  • позвоните на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001
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